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راموس يقع في ورطة كبيرة.. ومصيره بيد أتلتيكو مدريد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:05 م
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راموس يقع في ورطة كبيرة.. ومصيره بيد أتلتيكو مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن تعدي سيرجيو راموس، قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسباني، على الحكم المساعد لمباراة الملكي وغريمه التقليدي أتلتيكو مدريد، يوم السبت الماضي، غضب مدرب أتلتيكو، دييجو سيميوني وجمهور أتلتيكو أيضًا.

وأشارت تقارير عديدة أن هناك عقوبة محتملة تنتظر راموس وقد تبعده عن فريقه من 4 إلى 12 مباراة، وذلك بعد ان قام راموس بالتعدى على الحكم المساعد "لفظيا" في شوط المباراة الأول، ولم يتخذ حكم اللقاء أي قرار بشأن اللاعب، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وفي سياق متصل، فقد أعادت تلك الحادثة الجدل مجددا بشأن سلوك راموس العنيف والذي تمثل هذه المرة بالشكل اللفظي، خاصة أنه قد أعرب مدرب أتليتكو مدريد، سيميوني، عن غضبه من عدم اتخاذ الحكم الإجراء المناسب بحق راموس، وحاول بين الشوطين تنبيه الحكم لما حدث، ولكن من دون جدوى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن راموس مهدد بالإيقاف نتيجة ما بدر منه من سوء سلوك، وأن الأمر الأن متوقف على ما إذا كان سيتم تقديم شكوى ضد اللاعب أم لا.

وفي السايق ذاته أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن أمر معاقبة راموس متوقف على نادي أتلتيكو مدريد، وفي حال تقدمه بشكوى للجنة المسابقات في الدوري الإسباني بما حدث من راموس، فقد يتم فتح تحقيق مع اللاعب، وإيقافه لو ثبتت إدانته.

وعلى ذلك فقد أوشحت الصحيفة الشهيرة،بأن العقوبة المتوقعة على اللاعب الدولي الإسباني، سوف تتراوح بين 4 مباريات على الأقل، أو 12 مباراة، لو طبقت اللجنة الحد الأقصى للعقوبة.
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