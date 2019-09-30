مفاجأة مدوية.. بيكيه سبب فشل صفقة برشلونة الكبرى

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص تورط الاسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، في فشل صفقة تعاقد النادي الكتالوني مع الهولندي ماتياس دي ليخت خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وتغيير وجهته إلي يوفنتوس الإيطالي.





ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو توصلت إلي السبب الحقيقي وراء رفض ماتياس دي ليخت الانتقال للنادي الكتالوني، والموافقة على عرض يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مؤكدة أن "بيكيه" كان وراء تغيير مدافع أياكس السابق رأيه والانتقال لليوفي.





وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن جيرارد بيكيه التقي مع ماتياس دي ليخت خلال العطلة الصيفية في "جزر البهامرز"، وهناك تحدث مع مدافع أياكس السابق، ولكن يبدو أن حديث "بيكيه" لم يعجب الأخير، لذلك قرر على الفور تغيير رأيه في الإنضمام لنادي برشلونة بعدما كان قريبًا منه، وقرر الرحيل إلي يوفنتوس الإيطالي.





وأكدت الصحيفة أن جوسيب بارتوميو قرر التحقيق مع "بيكيه" بسبب تصريحاته الأخيرة ضد مجلس إدارة النادي.





وكان "بيكيه" أطلق تصريحات حملت بعض التلميحات لوجود تسريبات من داخل مجلس إدارة النادي لبعض الصحف الاسبانية لمهاجمة اللاعبين واحراجهم أمام الجماهير الكتالونية، وذلك بعدما شعرت الإدارة أن أصبح لبعض النجوم الكبار بالفريق السلطة التي تؤثر على قرارات النادي.





يذكر أن برشلونة يفكر جديًا في التفاوض مع نادي يوفنتوس للتعاقد مع ماتياس دي ليخت خلال فترة الانتقالات القادمة، وذلك لتدعيم خط دفاع الفريق الذي يعاني بشكل كبير في ظل الإصابات المتكررة للفرنسي صامويل أومتيتي، وقد تتحرك الإدارة لمحاولة حسم صفقة المدافع الهولندي في يناير المقبل.



