لبنان تستعد لإتخاذ قرار لتخفيف الطلب على الدولار

تستعد لبنان لإعلان عن قرار جديد غدًا الثلاثاء من أجل تخفيف ضغط الطلب على الدولار وتأمين احتياجات القطاعية العام والخاص بالعملات والأجنبية وفقًا للأسعار الثابتة التى يعلن عنها بدون تغيير .





وأكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الإثنين، إن المصرف سيواصل تأمين احتياجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية وفقا للأسعار الثابتة التي يعلن عنها بدون تغيير، وسيتم إصدار تعميم يوم الثلاثاء سيخفف الضغط على طلب الدولار.





وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، بعد أن اجتمع مع ميشيل عون الرئيس اللبناني ، إن التعميم سينظم توفير الدولار "للمصارف بالسعر الرسمي لتأمين استيراد البنزين والادوية والطحين".





وقال حاكم مصرف لبنان المركزي في بيان من صادر من الرئاسة اللبنانية: "سأصدر غدا تعميما يخفف الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة".





وتابع: "المركزي يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسوف يستمر في ذلك وفقا للأسعار الثابتة التي يعلن عنها".





ولم يذكر حاكم مصرف لبنان المركزي، مزيدا من التفاصيل، لكنه قال إن الآلية سيرد شرحها في التعميم يوم الثلاثاء.





وجاء اجتماع سلامة مع الرئيس عون في أعقاب احتجاجات على نطاق واسع يوم الأحد حول الأوضاع الاقتصادية في بلد يعاني من ركود الاقتصاد وقيود مالية مرتبطة بتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال من الخارج.





وبدأت هذه القيود تطفو على السطح في الاقتصاد الحقيقي مؤخرا، حيث يواجه بعض المستوردين، بما في ذلك مستوردي الوقود وأصحاب المطاحن، صعوبات في استبدال الليرة اللبنانية بالدولار بسعر الصرف الرسمي عند 1507.5 ليرة مقابل الدولار،





ويشكو هؤلاء من دفع أسعار أعلى للحصول على الدولارات من السوق الموازية، حيث بلغ سعر الدولار الأسبوع الماضي 1600 ليرة أو أكثر، لكن مصدرين قالا يوم الإثنين إن السعر تراجع إلى 1570 ليرة مقابل الدولار.





والليرة اللبنانية مربوطة بسعر صرف عند 1507.5 للدولار منذ أكثر من عشرين عاما.





وتسببت مظاهرات يوم الأحد في شلل العاصمة بيروت بعدما أغلق محتجون طرقا رئيسية بإطارات سيارات مشتعلة. وكذلك أغلقت بعض الطرق في أنحاء متفرقة في البلاد.



