رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد تتقدم باستقالتها

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، باستقالتها من رئاسة اللجنة، مفضلة عدم استكمال تواجدها بالحزب نظرا لعدم توافق الرؤي.





وكشفت "العبسي" في نص استقالتها التي قدمتها الي رئيس الحزب حيثيات قرارها وجاءت كالتالي: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سيادة النائب المستشار الجليل بهاء أبو شقة.. رئيس حزب الوفد، حضرات السيدات والسادة زملائي وأصدقائي أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية الموقرين.. زميلاتي عضوات اللجنة النوعية للمرأة والطفل، زميلاتي وزملائي عضوات وأعضاء حزب الوفد في كافة المحافظات.. تحية تقدير واحترام.





أتقدم لكم بالشكر على الفترة التي قضيتها في معيتكم، وأتمنى لكم التوفيق في المسيرة، مثمنة النوايا والجهود الطيبة وأن لم يحسن المردود..لقد إختلفت الرؤى وأولويات العمل ولم أعد قادرة على التوافق حولهما، ولم أتوقف عند خلافات شخصية ولا استحقاقات حزبية ارتئيت عندها أن النية صادقة وإن لم يحسن الآداء والاجتهاد، ولكني توقفت عندما تأكدت أنني فقدت الأمل بما يتعلق برؤية الحزب والسياسة الواضحة تجاه قضايا المرأة ومكافحة الإرهاب والفقر وغيرها من القضايا التي رسمت خيوط مواجهتها ثورة 30 يونيو المجيدة،و حيث أني آرى تغير المعطيات السياسية على الأرض، كما آرى الآن أولويات الحزب ومنظومته لا تراعي ما سعيت إليه من عملي بالسياسة من إعلاء لقضايا المرأة لذلك أتقدم لسيادتكم بإستقالة نهائية.







