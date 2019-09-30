ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المساعي متواصلة بين السلطات التونسية والليبية، لحل الإشكال المتعلّق بإيقاف ليبيا مركبي صيد تونسيين

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:12 م
Advertisements
المساعي متواصلة بين السلطات التونسية والليبية، لحل الإشكال المتعلّق بإيقاف ليبيا مركبي صيد تونسيين
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 أكّد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية، أن المساعي الحثيثة متواصلة بين السلطات التونسية والليبية، لحلّ إشكال إيقاف السلطات في ليبيا، مركبي صيد تونسيين، على متنهما 16 بحارا، "قالت ليبيا إنهما دخلا المياه الليبية".
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أن "إيقاف المركبين تم أمس الأحد وأن مساعي حلحلة هذا الإشكال وإطلاق سراح المركبين وطاقميهما، تقودها القنصلية العامة التونسية بليبيا والسفارة الليبية في تونس".
وأضاف أن بحّارة المركبين، "أكدوا أنهم كانوا يمارسون الصيد في المياه الإقليمية ولم يدخلوا المياه الليبية".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
21:00
-
أرسنال

DMCA.com Protection Status