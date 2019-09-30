ضريبة على التدخين والتلوث في تونس

أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الاثنين أن نسبة الاقتطاع من الدخل والمقدرة بـ1% لن تحل عجز الصناديق الاجتماعية حتى و إن تمت مضاعفتها ، وهو ما دفع الدولة إلى البحث عن سبل تنويع مصادر التمويل .

وذكر الطرابلسي أن عجز الصناديق الاجتماعية الذي فاق الـ 3000 مليار، معتبرا أن مواصلة اقتطاع نسبة 1% من الدخل لفائدة الصناديق الاجتماعية ضرورة تشمل المؤجرين وغير المؤجرين لتوفير جرايات المتقاعدين ولخلاص صندوق التأمين على المرض.

ولم يستبعد محمد الطرابلسي إقرار ضريبة جديدة على التدخين و التلوث كحل لأزمة الصناديق الاجتماعية.



