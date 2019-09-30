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لطفي العبدلي : أنا من عائلة مناضلة و زوجتي حفيدة المزالي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:07 م
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لطفي العبدلي : أنا من عائلة مناضلة و زوجتي حفيدة المزالي
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محمد وليد الجموسي
 
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قال الفنان الكوميدي لطفي العبدلي انه من عائلة مناضلة و ان والديه تعرفا علي بعضهما في السجن أي عند زيارة السجناء حيث كانت عمته وجدته مسجونتين في آخر سنوات الاستعمار.
و كشف العبدلي خلال استضافته في برنامج "وحش الشاشة" على قناة التاسعة ان زوجته ايضا هي حفيدة الوزير الاسبق في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة محمد مزالي وأنه تزوجها حين كان مزالي من المغضوب عليهم ومراقبا.
و اضاف العبدلي انه خلال عقد القران قال له المزالي " هل أنت متأكد أنك ستتورط؟" في إشارة إلى وضعيته القانونية.
أرابيسك

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