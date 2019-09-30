بنزرت : انقاذ فتاة من الغرق وفقدان خطيبها بشاطئ غار الملح

نجحت فرق الانقاذ التابعة لمركز الحرس البحري بغارالملح والحماية المدنية مساء أمس من انقاذ فتاة من الغرق بشاطئ البوغاز بغار الملح وهي من مواليد 1991 أصيلة منطقة سيدي حسين بالعاصمة في حين لم يتسنى العثور على خطيبها الذي ابتلعه البحر.

وقد قامت الوحدات المذكورة بالبحث عنه بكامل ارجاء البحر من دون جدوى لحد الان وهو شاب من مواليد 1990 قالت الفتاة انه خطيبها الذي رافقها في جولة سياحية الى المنطقة.