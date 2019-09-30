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جوارديولا: لن أقتل نفسي لو خسرت دوري أبطال أوروبا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:07 م
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جوارديولا: لن أقتل نفسي لو خسرت دوري أبطال أوروبا
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علي نبوي
 
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أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن فريقه يسعى لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وسيحاول جاهدًا تحقيق ذلك.


وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه غدً أمام دينامو زغرت الكرواتي: "أريد الفوز بالبطولة، الناس يريدون ذلك، والجماهير لديها نفس الرغبة أيضا".


وتابع جوارديولا: "من المستحيل أن تفوز بالبطولة بدون الإحساس برغبتك في الفوز بها، سنحاول بطريقتنا لنؤكد لأصدقائنا على قدرتنا على القيام بالأمر، سنحاول مجددًا".


وواصل جوارديولا :"أعرف مدى خصوصية بطولة الدوري هنا في إنجلترا، لكن هذه البطولة رائعة أيضا، على جماهيرنا أن تعيش هذه البطولة كالحلم".


وأثنى جوارديولا على الجزائري رياض محرز قائلا :"لاعب مهم للغاية، لقد كان حاسما، التزامه على المستوى الدفاعي أفضل من الموسم الماضي، وهجوميا عندما تصله الكرة يكون لديك الإحساس أنه سيصنع شيء ما.. أتمنى أن يحافظ على هذا المستوى لفترة طويلة".


وأتم حديثه: "أعدكم بأنني لن أقتل نفسي لو لم نحقق دوري الأبطال هذا الموسم".

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