صندوق جديد من "كتبنا" يجمع بين الثقافة والمزاج للاستمتاع بالقراءة

تفاجئ منصة كتبنا قراءها بجانب الكتب والروايات التي تقدمها بحالة من المزاج الجميل للإستمتاع بالقراءة، وذلك بطرحها لصندوق كتبنا الذي يجمع بين الثقافة والإبداع لتوفير كل ما يحتاجه القارئ أثناء القراءة، من جو لطيف يقضيه مع الكتب والروايات وذلك ليغوص في عوالم مختلفة ما بين الخيال والواقع والقصص والشعر والتجارب الإنسانية الواسعة

تعاون فريق كتبنا واختاروا محتويات البوكس بعناية فائقة وجمعوا كل ما يحتاجه القارئ ليعيش في أجمل موود ممكن أثناء القراءة، بعيداً عن الجو التقليدي، يجمع البوكس أفضل 5 عناوين ممتعة ومتنوعة لقراءة ثرية اختارها هيئة محررين كتبنا بعناية فائقة، نوت بوك بورق فاخر لكتابة الأفكار والملاحظات أثناء القراءة ونوت بوك سادة للرسم وكتابة الملاحظات، ومج قهوة، بوك مارك تقدر تستخدمهم لتحديد آخر صفحة توقفت عندها، بدون ما تحتاج لثني أوراق الكتب، قلم حبر فاخر لاستخدامه في تدوين ملاحظاتك في النوتبوك، واستكمالاً للمتعة وفرلنا الفريق شوكولاتة ونسكافية لأحلى وجبة ممتعة وخفيفة للقراءة

كتبنا هي أول منصة نشر شخصي Self-Publishing في مصر والعالم العربي، يمكنك من خلالها نشر كتابك والترويج له وبيعه والوصول للقارئ مباشرة دون الحاجة لوجود وسيط (مثل الدار النشر)، وتوفر للقراء تشكيلة غنية من الكتب الإلكترونية في جميع المجالات، روايات ومجموعات قصصية ودواوين شعر وقصص مصورة وكوميكس وسير ذاتية ومقالات وكتب متخصصة.