"مصر من السما".. سلسلة أفلام وثائقية لدعم مصر الحديثة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الانتهاء من إنتاج سلسلة أفلام وثائقية بعنوان "مصر من السما".

وتسرد تلك الأفلام مراحل مختلفة من حياة مصر بدأ من مصر الفرعونية مرورا بمصر الإغريقية والقبطية والإسلامية وصولا الى مصر الحاضر، كما تستعرض الطريق الى مصر المستقبل.

وقام فريق عالمي من مصر وأمريكا وأوروبا بالعمل المشترك لإنتاج تلك الأفلام، وتم استخدام تكنولوجيات متقدمة للإنتاج وايضا التصوير باستخدام تقنية 6K وقد استغرق إنتاج الأفلام حوالى عشرة شهور.

ومن خلال تلك الأفلام تفتح مصر ذراعيها للعالم ليشاهد أماكن أثرية و تاريخية بصورة جديدة ولأول مرة وخاصة مشروعات الدولة الحديثة التى تسهم فى نهضة مصر فى مجالات عدة مثل النقل والمرافق والإسكان و التجارة.

وأشارت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انها لديها طلبات لعرض تلك السلسلة الوثائقية على عدد من المحطات التلفزيونية والمنصات الرقمية فى أوروبا وأمريكا وذلك فى إطار الاهتمام بإلقاء الضوء على مصر الحديثة.

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انطلاقه قوية لمنصة watch it قبل نهاية 2019

أعلنت منصة watch it الرقمية استعدادها لأقوى انطلاقة بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية لأهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى حصولها على حقوق البث الرقمى لمباريات الدورى العام المصرى حصريا لأربعة مواسم متوالية.

ومن أهم الحقوق التي حصلت عليها : (كلبش 3 وزلزال وبدل الحدوتة تلاتة)، وامتد ليشمل روائع الدراما المصرية بعد الحصول على الحقوق الرقمية حصريا لمكتبة التلفزيون المصرى ومدينة الإنتاج الأعلامى مثل مسلسلات (رأفت الهجان، ليالي الحلمية، أحلام الفتى الطائر، المال والبنون، أرابيسك، حديث الصباح والمساء) وغيرها، كما بدأت المنصة بعرض إنتاج ٢٠١٩ بشكل حصري مثل مسلسلات (بحر، وقيد عائلي، ونصيبي وقسمتك الجزء الثالث).

وأضافت منصة watch it باقة من أشهر مسرحيات الستينيات مثل (سيدتي الجميلة، موسيقى في الحي الشرقي، هاللو شلبي) اضافة الى مسرحيات حديثة مثل (الملك لير)، وتستعد المنصة لطرح مجوعة منتقاة من أقوى المسرحيات والأفلام مباشرة من دور العرض في خطوة غير مسبوقة بالعالم العربي، تمهيداً لعرض الإنتاجات الخاصة بالمنصة.

وعلى صعيد البرامج التلفزيونية الأكثر نجاحا، استحدثت watch it اقسما لمتابعة حلقات انجح البرامج التلفزيونية حصريا مثل (صاحبة السعادة) تقديم إسعاد يونس، (معكم) منى الشاذلي، (أنا وبنتي) تقديم شريف منير و(سهرانين) تقديم أمير كرارة و(ميس اندرستاند) تقديم شيماء سيف، (أنا وأنا) تقديم سمر يسري، (رحلة حياة) تقديم مصطفى حسني، (باب رزق) تقديم يسري الفخراني، (اسم من مصر) تقديم جورج قرداحي، (ورطة إنسانية) بمواسمه الثلاثة.

وفى اطار استخدام احدث التكنولوجيات، بدأت منصة watch it توفير خدمة المشاهدة بتقنية Ultra HD – 4k ويمكن حاليا مشاهدة بعض الأفلام بنفس التقنية مثل فيلم "واحد صفر"، وفيلم " حب البنات".