محافظ السويس: تخصيص ٤٠ ألف متر لإنشاء مستشفى عام جديد

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صرح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، خصصنا ٤٠ الف متر لإنشاء مستشفى عام جديد في المحافظة نظرا لوجود مستشفى عام واحدة بالإضافة إلى إجراء أعمال تطوير من حيث المبانى وشراء معدات طبية جديدة بالمستشفى الحالية بالإضافة إلى ١٦ وحدة الصحية من اجل الحد من أزمات الصحة الموجودة في المدينة والاستعداد للمنظومة الجديدة.



في المؤتمر الصحفى الذى نظمته المحافظة بقاعة المؤتمرات بمبنى ديوان عام المحافظة اليوم الإثنين بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام ومديرى الجهاز التنفيذى.



وأضاف محافظ السويس ان رئيس مجلس الوزراء خصص ٥٠ مليون جنية خلال زياته الاخيرة لإنهاء المجمع الطبى لجامعة السويس مشيرا إلى أن إنهاء المجمع بالإضافة إلى إنشاء المستشفى الجديد والقديمة سيتم الانتهاء من أزمة الصحة بالكامل.



وأشار ان المحافظة في قطاع الشباب والرياضة تطورنا ستاد السويس الرياضى بشكل كامل وظهرنا في بشكل مشرف في بطولة كاس الامم الأفريقية لكرة القدم والجميع اشاد بشكل المحافظة من خلال شكل الاستاد وحسن التنظيم.



تابع ان المدينة الرياضية ستشهد الاعوام القادمة الانتهاء من حمام السباحة الاولمبى ومستشفى الطب الرياضى والعديد من الصالات الرياضية المختلفة.



وأشار إلى ان السويس وفرت أكثر من ١١ فرصة عمل من خلال مديرية القوى العاملة بالإضافة إلى توفير ٥٠ سيارة تاكسى من خلال جهاز مشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة فتح باب التقديم ١٥٠ فرصة الحصول على لوحة معدنية للتنقنين أوضاع سيارات الملاكى التى تعمل تاكسى.