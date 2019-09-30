الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي تؤجل النظر في قضية ''كاكتوس برود''

قال عبد العزيز الصيد محامي الدفاع عن سامي الفهري، إن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي المنعقدة الاثنين، أجلت النظر في قضية ''كاكتوس برود'' الى يوم 4 نوفمبر 2019.

وأوضح الصيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا أن جلسة اليوم حضرها المتهمون وهم مستشار الرئيس الأسبق عبد الوهاب عبد الله و 5 مديرين عامين سابقين بالتلفزة التونسية وهم الفهري شلبي ومصطفى الخماري والمنصف قوجة والهادي بن نصرة وابراهيم الفريضي اضافة الى سامي الفهري.

وتجدر الاشارة أن التلفزة التونسية كانت رفعت قضية عرفت ب"كاكتوس برود"، وتنظر المحكمة فيها بمقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية بخصوص "مخالفة التراتيب الادارية".