كاس العالم: المنتخب التونسي للكرة الطائرة يستهل مشاركته غدا بمواجهة بولونيا

يستهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة غدا مشاركته في كاس العالم التي تقام من 1 الى 15 اكتوبر الجاري باليابان بمواجهة نظيره البولوني انطلاقا من الساعة السابعة صباحا.

ويلتقي المنتخب الوطني في مباراته الثانية مع نظيره الارجنتيني يوم الاربعاء 2 اكتوبر على الساعة الرابعة والنصف صباحا ثم الياباني في الجولة الثالثة يوم الجمعة 3 اكتوبر على الساعة 11 و20د فالايطالي يوم السبت 4 اكتوبر على الساعة السابعة صباحا والامريكي يوم الاحد 5 اكتوبر (في نفس التوقيت).

وفي الجولة السادسة يتبارى نسور قرطاج مع كندا يوم الاربعاء 9 اكتوبر (س3 صباحا) ثم مع ايران يوم الخميس 10 اكتوبر (س6 صباحا) والبرازيل يوم الجمعة 11 اكتوبر (س6 صباحا) فمصر يوم الاحد 13 اكتوبر(س9 صباحا) واستراليا يوم الاثنين 14 اكتوبر (س9 صباحا) على ان يكون مسك الختام مع روسيا يوم الثلاثاء 15 اكتوبر (س6 صباحا).

وتضم قائمة اللاعبين الذين وجه لهم المدرب الايطالي انطونيو جاكوب الدعوة 14 لاعبا للمشاركة في هذا الموعد العالمي هم حمزة نقة ومحمد عياش وهيكل الجربي واسماعيل معلى وعلي بنقي والياس القرامصلي وخالد بن سليمان وحسني القرامصلي ومحمد علي بن عثمان وشكري الجويني وصدام الهميسي ونبيل الميلادي وسليم المباركي وايمن الرديسي.