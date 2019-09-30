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بول بوجبا يفاجيء جماهير مانشستر يونايتد ضد أرسنال

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:54 م
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بول بوجبا يفاجيء جماهير مانشستر يونايتد ضد أرسنال
بول بوجبا
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أحمد عصام
 
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حرص اللاعب الفرنسي بول بوجبا على مفاجأة جماهير مانشستر يونايتد وذلك قبل مواجهة فريق أرسنال اليوم الإثنين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ذا صن إلى إن بوجبا قام بجمع لاعبي الفريق في الأسبوع الماضي لحثهم على التمسك ببعضهم البعض وتعزيز الروح المعنوية بعد بدايتهم الصعبة لهذا الموسم.


ويدعم اللاعب الفرنسي مدربه أولي جونار سولشاير في الفترة الحالية، خاصة بعد الهجوم الشديد عليه من قبل جماهير مانشستر يونايتد بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في بداية الموسم الجاري.


وجاء هذا الموقف كمفاجاة لجماهير مانشستر يونايتد التي تهاجم بوجبا والفريق بسبب الأداء السلبي مع سولشاير، وأيضاً في ظل طلب اللاعب الفرنسي زيادة عقده في الفترة الأخيرة.


يذكر أن مانشستر يونايتد سوف يواجه فريق أرسنال مساء اليوم على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة السابعة من البريمرليج.

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