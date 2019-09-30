محافظ الإسكندرية يشارك قائد المنطقة الشمالية العسكرية في تكريم أبناء الشهداء (صور)

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شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، في التكريم الذي أقامته المنطقة الشمالية العسكرية، برئاسة اللواء أ ح خالد شوقي قائدالمنطقة الشمالية العسكرية، ووفدًا من ضباط وجنود القوات المسلحة، لتكريم وتحفيز أبناء الشهداء داخل مدارسهم، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية تجاه أبناءالشهداء، واعتزازًا بالدور الوطنى الذى قدموه من أجل إعلاء راية الوطن.



بدأ قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمته بدعوة المشاركين فى إحتفال تكريم أبناء الشهداء بالوقوف دقيقة حداد على روح شهداء مصر الأبرار، تحية احتراموإجلال لأرواحهم، مؤكدا أن هؤلاء الأبطال هم من ضحوا بأرواحهم للحفاظ على مصرنا الغالية.



وأوضح قائد المنطقة الشمالية العسكرية أن تكريم القوات المسلحة اليوم لأبناء الشهداء هو جزءا من رد للجميل لخيرة من الرجال الذين ضحوا بأنفسهم،وبالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على استقراروأمن مصر مشيرًا إلى أن البلاد تبنى بأرواح أبنائها، مؤكدًا على أن رجال القوات المسلحة سيضحون دائمًا فداءً لمصر وأبنائها، قائلا للطلاب " أنتم المستقبل، وأوصاهم بالعلم، والحفاظ على وطنكم ".



وفي كلمته أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية عن فخره بمشاركته هذا التكريم لأبناء الشهداء مؤكدًا إعتزاز وتقدير المصريين جميعًا لتضحيات شهداء مصر لذين قدموا أرواحهم فداءً لها مشيرا إلى أن التضحية بالروح هي أغلى وأسمى معاني التضحية، التي يجب أن نتعلمها ونقدرهاجميعا.



وطالب محافظ الإسكندرية جميع الطلاب بضرورة العمل والاجتهاد من أجل إعلاء راية مصر عاليًا، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وأن جميع الأجيال تكمل بعضهابعضًا، قائلا " باتحادنا نبني بلدنا، بالحب والعطاء والعلم، مصر بنا وبكم ستظل أقوى وأعظم البلاد ".