سحر نصر: مصر تدعم جميع مبادرات التعاون بين دول البحر المتوسط من أجل التنمية

القت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019م، الكلمة الافتتاحية للدورة التاسعة عشر للمؤتمر المتوسطى لبنك الاستثمار الأوروبى، والذى انعقد فى العاصمة اللبنانية "بيروت" بحضور اداريوسكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى.





وأشارت الوزيرة إلى أهمية المؤتمر بعد عامين من انعقاده فى القاهرة، فى اطار تبادل الآراء والافكار حول القضايا المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على المستوى الاقتصادى، موضحة أن مصر هى أول دولة خارج الاتحاد الاوروبى تم انشاء فيها مكتب اقليمى لبنك الاستثمار الاوروبى لخدمة مصر ومنطقة الشرق الاوسط.





وأوضحت الوزيرة، أن موضوع مؤتمر هذا العام "الاستثمار في مستقبل مرن وشامل" وهو ما يجعلنا نسلط الضوء على الوضع الاقتصادى الحالي في مصر، فى ظل قيام الحكومة الحالية بمواصلة برنامجها للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر من خلال اصلاحات تشريعية تضمن مشاركة أكبر للقطاع الخاص، إضافة إلى مبادرة السيد الرئيس فى الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال الصحة والتعليم وبرنامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية حاليا نظرا لأنه يساهم فى تحسين حياة المواطنين ويخلق فرص عمل جديدة.





وأكدت الوزيرة، التزام مصر بمواصلة جهودها في دعم وتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية في المنطقة وتوفير المزيد من فرص العمل، وتدعم مصر بالكامل جميع أنواع المبادرات التي تسعى إلى تعاون أوثق بين دول البحر المتوسط مثل أنشطة برامج البحر المتوسط بما في ذلك الاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط.





وعقب المؤتمر، التقت الوزيرة، بالسيد/ داريوسكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وأشارت الوزيرة، إلى أهمية ضخ بنك الاستثمار الأوروبى المزيد من الاستثمارات فى رأس المال البشرى فى مصر.





وأكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيدا بمبادرة السيد الرئيس فى الاستثمار فى رأس المال البشرى، وهو ما يعمل البنك على زيادة استثماراته فى هذا المجال بجانب البنية الاساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب فى صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل، موضحا أن استثمارات بنك الاستثمار الاوروبىفى مصر وصلت إلى 8.7 مليار يورو فى الاستثمار فى أكثر من 95 مشروعا فى مختلف القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية مثل: الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.





ودعت الوزيرة، بنك الاستثمار الأوروبى، للمشاركة فى منتدى افريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من الدول الافريقية، ورجال اعمال ومستثمرين ومؤسسات دولية من كافة انحاء العالم، مما سيمثل فرصة جيدة لقيام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم التعاون التنموي في مصر ودول أفريقيا، ويتيح الفرصة للإعلان عن استثمارات جديدة للبنك في مصر والقارة الأفريقية.



