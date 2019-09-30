ترامب يطالب باعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس بتهمة الخيانة، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

تسريب مكالمة لترامب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" ستعلن عن تحقيق رسمي بشـأن نشر نص مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

نص المكالمة

وأظهرت نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه "خدمة" بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.

ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي إلى كييف.





كشف المزيد من التفاصيل بشأن مكالمة أخرى

وأبدى ترامب استعدادا لكشف المزيد من التفاصيل بشأن مكالمة أخرى، مؤكدا أنه لم يقم بأي شيء غير مناسب خلال اتصاله هاتفيا بزعيم الدولة الأجنبية.

وفيما قام البيت الأبيض بنشر مضمون المكالمة "المثيرة"، قال ترامب: "بإمكانكم أيضا أن تحصلوا على مكالمات مايك بنس، واحدة أو اثنتان منها. وقد كانت ممتازة".

وأورد ترامب أن مكالمة 25 يوليو الماضي، كانت الثانية، مع الرئيس الأوكراني، مبديا استعدادا لنشر مضمون المكالمة الأولى في حال طٌلب منه ذلك.

الفضيحة لم تعد تقتصر على ترامب

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن هذه الفضيحة لم تعد تقتصر على ترامب فقط، لأن عددا من مساعدي الرئيس متورطون بدورهم في الشبهات.

وأوردت الصحيفة أن ترامب طلب من كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مالفوني، أن يوقف مساعدات عسكرية لأوكرانيا قبل أيام من إجراء المكالمة.