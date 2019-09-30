"عابد" يعلن اعتزامه التقدم بأول تعديلات على قوانين الحضانة والطفل والأحوال الشخصية

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أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه سيقدم بأول مشروع قانون يتعلق بادخال تعديلات مهمة وجوهرية على قانونين الحضانة والطفل والأحوال الشخصية لمجلس النواب فى أول جلسة يعقدها البرلمان غدًا الثلاثاء فى دور الانعقاد الخامس والاخير لمجلس النواب فى فصله التشريع بعد واقعة مقتل الطفلة جنة على يد جدتها بعد التعذيب الذى تعرضت له لدى جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين" بمركز شربين بمحافظة الدقهلية نتيجة اصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر.



وأدان "عابد" في تصريحات للمحررين البرلمانيين هذه الواقعة التى هزت وجدان الرأى العام مشيرا الى ان التعديلات تتضمن إلغاء لفظ "حق التأديب الشرعي" الواردة في الفقرة 7 مكرر أ من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 باعتبارها بابا خلفيا لممارسة العنف اضافة الى إقرار مواد تشريعية واضحة وحاسمة للحفاظ على حقوق الاطفال اليتامى وأبناء الأسر المطلقة ووقع عقوبات رادعة ضد كل من تسول له نفسه تعذيب الاطفال بأى صورة وأى مبررات لمنع تعذيب الاطفال لأى سبب من الأسباب.



وتابع النائب علاء عابد:"أننى ستأتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى حول هذه الواقعة الكارثية لإحالته الى لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ليكون اول ملف تناقشه اللجنة وتوجيه الدعوة للمجالس القومية للأمومة والطفولة والمرأة وحقوق الانسان والمنظمات الحقوقية لدراسة هذا الملف من مختلف جوانبه حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع الخطيرة مشيرا الى انه كمحام سوف يتابع احداث هذه الواقعة للقصاص للطفلة جنة".



ووفقا للتقرير الأولى للطب الشرعي حول أسباب وفاة الطفلة جنة محمد سمير حافظ، 4 سنوات، ضحية الكي والتعذيب على يد جدتها للأم بالدقهلية، والذي أكد أن سبب الوفاة هو تسمم بالدم.



وجاء بتقرير الطبيب الشرعي أنه بالانتقال لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي لفحص جثة المجني عليها "جنة" إن سبب الوفاة حروق نارية بالجسم أدت إلى حدوث صدمة تسممية بالدم وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والوفاة.