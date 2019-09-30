"أوراق قطر" يكشف تورط الدوحة في تمويل الجماعات الإرهابية
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:14 م
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- "أوراق قطر" يكشف تورط الدوحة في تمويل الجماعات الإرهابية
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