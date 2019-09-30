وكيل "قوى عاملة" النواب تشيد بحرص الرئيس على طمأنة مُستحقي الدعم
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:11 م
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إسلام شعراوي
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أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والخاصة بتأكيد متابعته الشخصية لحق المواطن البسيط في الدعم، ومتابعته لإجراءات تنقية البطاقات التموينية، مؤكدة أنها عكست حرص الرئيس على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومعرفته الحقيقية بمعاناتهم.
وأشارت عطوة إلى أن الشعب المصرى أثبت ولائه وانتمائه لمصر وتحمل الكثير من اجل الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن استبعاد مستحقي الدعم من الحصول عليه أمر غير مقبول وتنفيذ تنقية البطاقات شهد العديد من الأخطاء التي سببت ضيق بالمجتمع.
كما أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة لابد أن تتخذ إجراءات لمساعدة محدودي الدخل، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفيره بالقدر اللازم الذي يساعد على ضمان حياة كريمة للمواطن.
وطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، محدودي الدخل، بمتابعته الشخصية لمشكلة "تنقية البطاقات التموينية"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم للحفاظ على حقوق المواطنين.
وقال الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".
وأشارت عطوة إلى أن الشعب المصرى أثبت ولائه وانتمائه لمصر وتحمل الكثير من اجل الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن استبعاد مستحقي الدعم من الحصول عليه أمر غير مقبول وتنفيذ تنقية البطاقات شهد العديد من الأخطاء التي سببت ضيق بالمجتمع.
كما أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة لابد أن تتخذ إجراءات لمساعدة محدودي الدخل، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفيره بالقدر اللازم الذي يساعد على ضمان حياة كريمة للمواطن.
وطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، محدودي الدخل، بمتابعته الشخصية لمشكلة "تنقية البطاقات التموينية"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم للحفاظ على حقوق المواطنين.
وقال الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".
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