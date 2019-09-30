إرتفاع هامشي لبورصة "دبي" في ختام التعاملات و"السوقي" يربح 166 مليون درهم

إختتمت بورصة دبي تعاملات اليوم الإثنين علي ارتفاع هامشي ، تزامنا مع نمو قطاعات الخدمات والاسثتمار.

وزاد المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.02 بالمائة، بما يُوازي 0.53 نقطة ليغلق عند 2781.07 نقطة ، ووصل حجم التداول إلي 65.69 مليون سهم،بسيولة قدرها 94.65 مليون درهم، بعد تداول 1649 صفقة.













وعلي مستوي القيمة السوقية، فقد زادت بقيمة 166 مليون درهم،إلي 365.584 مليار درهم،مقابل 365.418 مليار درهم في جلسة يوم أمس ، وارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.46 بالمائة،وتلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.20 بالمائة،بينما استقر قطاع السلع الاستهلاكية.





علي الجانب الآخر،هبط قطاع العقارات بنسبة 0.38 بالمائة،ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09 بالمائة.





وانخفض 15 سهما كان في صدارتهم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.27 بالمائة إلي سعر 0.942 درهم، بينما سجل 15 سهما ارتفاعا جاء في مقدمتهم سهم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة "إيفا" المدرجة بسوق دبي المالي وبورصة الكويت بنسبة 4.62 بالمائة ليصل لسعر 0.680 درهم.





وكان السهم الأكثر تداولا علي مستوي الأحجام سهم شركة العربية للطيران بعد تداول 11.08 مليون سهم،فيما كان الأنشط علي مستوي القيمة سهم شركة إعمار العقارية بسيولة وصلت إلي 19.24 مليون درهم.





يُذكر أن شركة إعمار العقارية أعلنت اليوم الاثنين عن إدارجها صكوك الشركة البالغ قيمتها 500 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي.





وبخصوص أداء قياديات البورصة، ارتفع سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 2.94 بالمائة إلي سعر 1.75 درهم،ثم سهم شركة دبي للاستثمار الذي ارتفع بنسبة 2.38 بالمائة إلي سعر 1.29 درهم،ثم سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.19 إلي 5.25 درهم.





علي الجانب الآخر،انخفض سهم شركة داماك العقارية بنسبة 4.08 بالمائة لسعر 0.87 درهم،ثم سهم شركة إعمار العقارية هبط هامشيا بنسبة 0.43 بالمائة لسعر 4.61 درهم،وجاء من بعدهما سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.38 بالمائة لسعر 12.95 درهم.