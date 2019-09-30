شرط وحيد يعيد صالح جمعة للمشاركة مع الأهلي

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حرص السويسري الجنسية المغربي الأصل شعيب شعيب مدرب ولمحلل الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ على عقد جلسة خاصة مع صالح جمعة لاعب الفريق؛ لتجهيزه خلال المباريات المقبلة.



وأكد شعيب؛ خلال جلسته مع اللاعب؛ أنه لاعب يمتلك إمكانيات جيدة؛ ولابد من استغلال موهبته لخدمة الفريق؛ خلال الفترة المقبلة دون الانشغال بأي أمور أخرى خارجية.



جاءت الجلسة بناءا على أوامر من السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ والذي طالب بوضع برنامج خاص لإعداد وتأهيل اللاعب من أجل الاستعانة به في المباريات المقبلة.



وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك وفقا للائحة، بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة مباراة الاهلي وكانو سبورت التي أقيمت مساء أمس “السبت”، في إياب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.



وشارك صالح جمعة، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر أمس على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر اقامتها مساء يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري العام.



واستأنف الأهلي تدريباته أمس الاثنين على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي.



وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس الأول على كانو سبورت الغيني بأربعة أهداف دون رد ليتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

