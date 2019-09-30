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تحرك برلماني لتعديل سن التوظيف الحكومي لـ 40 عامًا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:06 م
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تحرك برلماني لتعديل سن التوظيف الحكومي لـ 40 عامًا
صورة من اللقاء
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إسلام شعراوي
 
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أعلن النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مجلس النواب سيفتح ملف تعديل سن قبول المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية لتصبح 40 عامًا بدلًا من 30 عاما خلال دور الانعقاد الخامس والأخير الذي سينطلق غدًا الثلاثاء.

وقال إدريس، في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، إن هناك إجماع برلماني على أهمية تعديل سن القبول في الوظائف الحكومية، باعتبارها مشكلة جماهيرية، فهناك أجيال عصّف هذا الشرط بآمالها وطموحاتها، مؤكدًا أن هناك قطاع عريض من الشباب في مصر، أصابهم الإحباط واليأس، بعد أن تجاوزت أعمارهم السن القانوني لقبول المتقدمين في الوظائف، الذي يقدر وفقًا للقانون الحالي بـ30 عامًا، وهو ما يحرم هؤلاء الشباب من فرصة الحصول على وظيفة، على الرغم ما يتمتعون به من خبرات وشهادات علمية مرموقة.

وتوقع النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن يحظى هذا مشروع القانون على موافقة البرلمان عند مناقشته، حيث أن المجلس لن يتأخر لحظة في أي مشروع قانون يصب في صالح شباب مصر.

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