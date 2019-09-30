حملة لإزالة الطوابق المخالفة بعدد من الأبراج في بنها



وتمت مصادرة اللودر والخلاطة وإزالة الأخشاب التي استخدمت في صب الأدوار المخالفة.



كما جرى إزالة الإشغالات الموجودة بعد كوبري الفحص على النيل مباشرة لعدد من الكافيتريات ومصادرة عدد كبير من المناضد والكراسي الموجودة بها.



وعلى جانب آخر قاد الحشاش، الخميس، بناء على تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ الإقليم، حملة لإزالة بعض الأدوار المخالفة من عدد من الأبراج بمنطقة الفلل ببنها على طريق كوبري الفحص، وتم مصادرة كمية كبيرة من الأسمنت بالموقع وتنزيل أخشاب الصبة من الأدوار العليا، والقضاء على المخالفة في مهدها وذلك بحضور علي إمام وأمان عصر نائبي رئيس مدينة بنها،وعدد من أعضاء المتابعة بالمحافظة، تنفيذا للقانون وحرصا على أرواح المواطنين.



كما قاد قبل يومين السكرتير العام المساعد للمحافظة، بناء علي تعليمات الدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم، حملة إزالة الدور السادس علوي المخالف بأحد العقارات بمنطقة بنها الجديدة شارع الترعة المتفرعة من شارع كلية التجارة بمدينة بنها.



رافقه خلال حملة الإزالة علي إمام نائب رئيس مجلس مدينة بنها وفاطمة ذكري مدير عام المتابعة بالمحافظة وبعض مفتشي المتابعة وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك حرصا على أرواح المواطنين وتنفيذا لأحكام القانون في دولة ذات سيادة تحكمها المؤسسات الشرعية التي تحرص على الصالح العام للوطن.



وكان قد قاد الحشاش، قبل عدة أيام أيضا حملة لإزالة الدور الحادي عشر علوي من كلا من برجين بمدينة بنها بمنطقة بنها الجديدة شارع السكة الحديد خلال بنائهما بالمخالفة والتي تم القضاء عليها في مهدها، بحضور علي إمام وأمان عصر نائبي رئيس مجلس مدينة بنها وفاطمة ذكري مدير عام إدارة المتابعة بالمحافظة وعضوين من أعضاء المتابعة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.



حيث تم إزالة الأخشاب التي كانوا يستخدمونها في البناء ومصادرة ١٠ طن حديد و٥ طن أسمنت وإزالة حوالي ٥٠ ألف طوبة، وبذلك تم القضاء على هذه المخالفات في مهدها تنفيذا للقانون وحرصا على أرواح المواطنين وحفاظا على هيبة الدولة المصرية.



وعلي جانب آخر قاد السكرتير العام المساعد للمحافظة الاسبوع الماضي، حملة موسعة لإزالة المخالفات والإشغالات بالأراضي التابعة لمركز ومدينة بنها وقليوب، حيث تم إزالة ٤٢ حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية بشبلنجة التابعة لمركز ومدينة بنها بناء بالطوب الأبيض بحضور أمان عصر نائب مجلس مدينة بنها واللواء حسين جندية مساعد مدير الأمن والعميد محمد سمير مأمور المركز ورئيس الوحدة المحلية لشبلنجة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.



كما توجه السكرتير العام المساعد لإزالة جميع التعديات والإشغالات الموجودة بالشوارع الرئيسية بمدينة قليوب أمام المحلات التجارية ( بشوارع نادي باريس والثلاثيني ) وقام بإزالتها فورا يرافقه حامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب والدكتور كرم السويلكي نائب رئيس المدينة بحضور اللواء أحمد السيد مساعد مدير الأمن والعميد محمد جابر مدير المرافق بالقليوبية والنقيب عنتر محروس رئيس وحدة المرافق بقليوب وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.



كما قاد الحشاش، الإثنين الماضي، يرافقه حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها وعلي إمام نائب رئيس مجلس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية،حملة مكبرة لإزالة الأدوار المخالفة ببرج سكني بمنطقة بنها الجديدة بمدينة بنها يبلغ ١٢ دور على مساحة ١٣٠ متر، به ٦ أدوار حاصلة على ترخيص والباقي مخالف وتم عمل شدات خشبية تمهيدا للبناء المخالف، حيث تم وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على ومصادرة ١٠ طن أسمنت، وتم فك الشدة الخشبية وتنفيذ إزالة جزئية للدور الثامن وإزالة الشدات الخشبية ل ٣ أدوار أخرى للقضاء على المخالفة في مهدها، ويتم حاليا ازالة جميع الأدوار المخالفة تنفيذا للقانون الذي نخضع له جميعا وحفاظا على أرواح المواطنين وإرساء هيبة الدولة المصرية.



كما قاد تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،بالتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولية الزراعية وغيرها والقضاء عليها في مهدها وإزالة الأكشاك وملاحقة الإشغالات وضبط المخالفين ومتعدي حرم الطرق،قبل عدة أيام حملة لإزالة التعديات علي الرقعة الزراعية وإزالة الإشغالات بمدينة الخانكة، يرافقه طلال ربيع نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة والأجهزة التنفيذية بالمدينة وعدد من القيادات الأمنية.



حيث تم إزالة عدد 29 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بموجب24 حالة زراعية و2 حالة بناء مسلح و3سكة حديد و2آثار وقد تم فصل الكهرباء والخدمات عنهم وإزالتها فورا وذلك للقضاء علي ظاهرة التعدي علي أراضي أملاك الدولة لاسيما الأراضي الزراعية والتي تعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها بالإضافة إلي إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور وتنتهك حرمة الشارع،كما تم إزالة 3أكشاك وذلك لحماية الطريق وكذا الحفاظ على الرقعة الزراعية كما وجه السكرتير العام المساعد بضرورة المتابعة المستمرة ومكافحة الاشغالات أولا بأول.



قاد اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، حملة لإزالة بعض الأدوار المخالفة في عدد من الأبراج بمنطقة الفلل على طريق كوبري الفحص التابعة لمركز ومدينة بنها.