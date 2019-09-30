اسعارالذهب اليوم الاثنين 30-9-2019 في الإمارات
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب
اليوم الاثنين 30-9-2019 في الإمارات
اسعار الذهب
اليوم الاثنين 30-9-2019في الإمارات
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم
اماراتي
|
عيار الذهب
|
48.85$
|
175.76
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.86$
|
161.11
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.87$
|
153.79
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.89$
|
131.82
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.91$
|
102.53
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.92$
|
87.88
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.488$
|
5.466
|
اسعار أوقية الذهب
|
336.95$
|
1.230
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.849$
|
175.759
|
اسعار كيلو الذهب
اسعار الذهب اليوم الإثنين 30/9/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسارته
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار 24
|
اليوم
|
103.13
|
132.60
|
154.70
|
162.07
|
176.80
|
29 سبتمبر
|
103.13
|
132.59
|
154.69
|
162.05
|
176.79
|
28 سبتمبر
|
103.21
|
132.69
|
154.81
|
162.18
|
176.92
|
27 سبتمبر
|
103.91
|
133.60
|
155.87
|
163.29
|
178.14
|
26 سبتمبر
|
105.66
|
135.85
|
158.49
|
166.04
|
181.13
|
25 سبتمبر
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