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اسعارالذهب اليوم الاثنين 30-9-2019 في الإمارات

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:05 م
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اسعارالذهب اليوم الاثنين 30-9-2019 في الإمارات
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019 في الإمارات


وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 131.82درهم ، والذهب "عيار21"،153.79 درهم،وسعر"عيار 24"175.76 درهم .


وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 87.88 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019في الإمارات

 

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

عيار الذهب

48.85$

175.76

 اسعار الذهب عيار 24

44.86$

161.11

سعر الذهب عيار 22

42.87$

153.79

اسعار الذهب عيار 21

36.89$

131.82

اسعار الذهب عيار 18

28.91$

102.53

سعر الذهب عيار 14

24.92$

87.88

سعر الذهب عيار 12

1.488$

5.466

اسعار أوقية الذهب

336.95$

1.230

اسعار جنيه الذهب

48.849$

175.759

اسعار كيلو الذهب

 

اسعار الذهب اليوم الإثنين 30/9/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسارته



ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.



تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في الامارات 


عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

103.13

132.60

154.70

162.07

176.80

29 سبتمبر

103.13

132.59

154.69

162.05

176.79

28 سبتمبر

103.21

132.69

154.81

162.18

176.92

27 سبتمبر

103.91

133.60

155.87

163.29

178.14

26 سبتمبر

105.66

135.85

158.49

166.04

181.13

25 سبتمبر

 

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