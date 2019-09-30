اسعارالذهب اليوم الاثنين 30-9-2019 في الإمارات

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019 ، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019 في الإمارات





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 131.82 درهم ، والذهب "عيار21"، 153.79 درهم،وسعر "عيار 24" 175.76 درهم .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 87.88 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019في الإمارات

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ درهم اماراتي عيار الذهب 48.85$ 175.76 اسعار الذهب عيار 24 44.86$ 161.11 سعر الذهب عيار 22 42.87$ 153.79 اسعار الذهب عيار 21 36.89$ 131.82 اسعار الذهب عيار 18 28.91$ 102.53 سعر الذهب عيار 14 24.92$ 87.88 سعر الذهب عيار 12 1.488$ 5.466 اسعار أوقية الذهب 336.95$ 1.230 اسعار جنيه الذهب 48.849$ 175.759 اسعار كيلو الذهب

اسعار الذهب اليوم الإثنين 30/9/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسارته









ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.













تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات



