مسؤول استخبارات سابق يفضح جاك شيراك بعد وفاته

كشف السير ريتشارد ديرلوف، رئيس سابق لاستخبارات بريطانيا، مفاجأة حول الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي توفي يوم الخميس عن عمر يناهز 86 عامًا.

فضيحة جاك شيراك

فقد اتهم السير ريتشارد ديرلوف، رئيس سابق لاستخبارات بريطانيا، الرئيس الفرنسي الراحل بتلقي رشاوى هائلة من الزعيم العراقي صدام حسين، قبل سنوات عديدة.

وزعم ديرلوف أن ملايين الدولارات صبت في جيب شيراك من قبل صدام، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد.

كما أوضح أن حوالي 6.1 مليون دولار دفعها صدام إلى الرئيس الفرنسي من أجل معارضة غزو العراق. وقال إن المخابرات البريطانية كانت تملك معطيات تفيد بأن شيراك الذي حكم فرنسا بين 1995 و2007 تلقى أموالا من صدام عبر وسطاء لتمويل حملتيه الرئاسيتين في 1995

و2002.

صداقة شخصية

إلى ذلك، أشار إلى وجود علاقة صداقة شخصية بين الرجلين، معتبراً أن معارضة شيراك لغزو العراق لم تكن بدافع أخلاقي أو سياسي، بل خوفاً من افتضاح أمر تلقيه أموالاً لحملتيه.

في المقابل، ردت المتحدثة باسم سفارة باريس في لندن، أوريلي بونال، على تلك الاتهامات، قائلة إن "التاريخ أظهر أن شيراك اتخذ قرارا صحيحا".

يذكر أن شيراك الذي عارض قرار غزو العراق عام 2003، استخدم حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يشرع التدخل العسكري.

وفاة جاك شيراك

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، صباح الخميس، عن 86 عاما، كما أعلن صهره فريديريك سالا-بارو لوكالة فرانس برس.

وقال سالا-بارو زوج كلود شيراك إن "الرئيس جاك شيراك توفي هذا الصباح بين عائلته بسلام".

جاك شيراك

شغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976. وأيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988. وكان قد انتُخب عام 1975 كعمدةٍ لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عامًا.

ترشح شيراك للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وحقق الفوز فيها عام 1995، وبقي رئيسًا لفرنسا حتى عام 2007 . في عام 2011، أدانت المحاكم الفرنسية جاك شيراك بتهمة التلاعب بأموال الضرائب المدفوعة، فحُوكم بالسجن لمدة عامين بعد ثبوت إدانته.

حياة جاك شيراك

جاك شيراك، سياسيٌ فرنسي وُلد في 29 نوفمبر عام 1932 في مدينة باريس الفرنسية، في عائلةٍ مسيحية من الروم الكاثوليك. كان والده أبيل فرانسوا شيراك يعمل كموظفٍ حكومي لصالح شركة طيران، بينما كانت والدته ماري لويز فاليه ربة منزل.

تلقى شيراك تعليمه الابتدائي في مدينته باريس.

وفي عام 1950 التحق بوظيفةٍ في الأعمال المدنية، وفي الوقت ذاته تابع دراسته لينال شهادةً في العلوم السياسية من معهد باريس للعلوم السياسية عام 1953.

تلقى تعليمًا لفترةٍ قصيرة في جامعة هارفرد وفي مدرسة نورمال للإدارة. دخل شيراك بعدها المجال العملي، حيث كانت بداياته بأعمال مدنيةٍ بعيدة عن السياسة.

بعد ذلك بفترةٍ قصيرة، دخل عالم السياسة محققًا العديد من المناصب وكان من أبرزها: وزير الزراعة، وزير التجارة الداخلية، عمدة باريس، رئيس وزراء فرنسا، ثم رئيس الجمهورية الفرنسية.