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حساب المواطن يوضح تأثير برنامج "حافز" على الدعم

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:02 م
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حساب المواطن يوضح تأثير برنامج حافز على الدعم
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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يسعى حساب المواطن لتلبية احتياجات المستفيدين من خلال صفحة خدمة المستفيدين على موقع "تويتر"، وأيضًا من خلال خدمة صوتك برقم جوال 19912، وتعمل خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن طوال الأسبوع من الساعة 8 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية إلى الساعة 10 مساءًا.

وفي نفس السياق ورد لحساب المواطن استفسار بشأن تأثير برنامج "حافز" على قيمة دعم حساب المواطن، وهل يحتسب من ضمن الدخل أم لا؟، وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين على موقع "تويتر": "اهلاً بك ، يتم أحتساب دخل حافز من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنه باختيار نوع الدخل " غير ذلك " ومصدر الدخل " مخصص من برنامج حافز " ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك  استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa، نسعد بخدمتك".


حساب المواطن يعلن طريقة استعادة "الحساب المُسجل" بعد الحذف

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، عن الإجراء الذي عليك أن تفعله حال حذف الحساب المسجل لدى البرنامج، حيث قال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين ردًّا على استفسار بهذا الخصوص: "في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا


حساب المواطن يكشف عن طريقة حساب أعمار المستفيدين

رد حساب المواطن، على استفسار من مواطن تساءل عن كيفية احتساب أعمار المستفيدين في برنامج حساب المواطن، حيث قال "هل يتم احتساب العمر بالهجري أو بالميلادي؟ أرجو الإفادة وشكرًا"، وقال حساب خدمة العملاء ببرنامج حساب المواطن، إن احتساب أعمار المستفيدين يتم بطريقة آلية بناء على... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا


اعرف برنامج حساب المواطن

حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة...للمزيد من التفاصيل اضغط هنا


ماهي طريقة التسجيل في حساب المواطن؟

برنامج حساب المواطن يقدم دعم لمحدود الدخل، لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة... للتسجيل اضغط اضغط هنا


ننشر روط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن

يُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا



التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 
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