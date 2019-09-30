حساب المواطن يوضح تأثير برنامج "حافز" على الدعم

حساب المواطن يعلن طريقة استعادة "الحساب المُسجل" بعد الحذف

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، عن الإجراء الذي عليك أن تفعله حال حذف الحساب المسجل لدى البرنامج، حيث قال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين ردًّا على استفسار بهذا الخصوص: "في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا





حساب المواطن يكشف عن طريقة حساب أعمار المستفيدين

رد حساب المواطن، على استفسار من مواطن تساءل عن كيفية احتساب أعمار المستفيدين في برنامج حساب المواطن، حيث قال "هل يتم احتساب العمر بالهجري أو بالميلادي؟ أرجو الإفادة وشكرًا"، وقال حساب خدمة العملاء ببرنامج حساب المواطن، إن احتساب أعمار المستفيدين يتم بطريقة آلية بناء على... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا





اعرف برنامج حساب المواطن

حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا





