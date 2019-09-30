اليوم إنطلاق مناظرات الإنتخابات التشريعية والتلفزة التونسيّة توفّر شارة البثّ

أفادت مؤسّسة التلفزة التونسيّة أنّها ستتولّى بداية من مساء اليوم الاثنين، وعلى امتداد 3 أيام (30 سبتمبر و1و2 أكتوبر 2019)، بثّ المناظرات التلفزية للمترشّحين للانتخابات التشريعيّة.





وأوضحت في بيان لها اليوم الاثنين، أنّ انطلاق بثّ المناظرات سيكون انطلاقا من التاسعة ليلا، مؤكّدة انّها ستمكّن جميع القنوات الإذاعية والتلفزيّة المحلية والعربية والدولية الراغبة في نقل السهرة، شارة البثّ نظيفة (clean feed)على قناتين عالية الدقّة أحدها بلغة الإشارات.





وكانت عمليّة القرعة الخاصة باختيار القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية، قد جرت في 25 سبتمبر الجاري بمقر مؤسسة التلفزة التونسيّة، وأفرزت مشاركة تسعة من ممثلي القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية خلال كلّ حصّة، للتناظر حول ثلاثة محاور تتعلّق بالمسائل الإجتماعية والتربوية والصحية والمسائل التنموية، الإقتصادية والمالية والتنمية الجهوية.





وقد عبّرت بعض القائمات والأحزاب على غرار حركة نداء تونس، عن استنكارها « لاستثناء التلفزة الوطنية الأولى لها من حضور المناظرات التلفزية المزمع تنظيمها بمناسبة الإستحقاق التشريعي ».