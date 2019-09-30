"مرجان" يطالب بالكشف عن القوى العقلية لرئيس الزمالك

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه بشكل شخصي بعيد عن صفته بالقلعه الحمراء يطالب بالكشف عن قوى رئيس نادي الزمالك ومعرفة أسباب حالة الضجيج التي يقوم بها.

وقال مرجان إن الأهلي لم يدخل يوماً في أزمة مع أي شخص ويدافع عن حقوقه فقط ولم يتطرق إلي مؤسسة أو كيان مضيفًا: "نحترم الجميع في السر والعلن ونطرق جميع الأبواب الرسمية للدفاع عن حقوقنا دون المساس بأي طرف".

وأضاف أنه بعيدًا عن صفته ومنصبه بالأهلي وبشكل شخصي يطالب بفحص الحالة العقلية والنفسية لرئيس الزمالك لمعرفة أسباب الحالة التي وصل اليها من خروجه الدائم عن النص وإهانة الجميع .

وأوضح أن طلبه يهدف في المقام الأول الي خدمة الرياضة المصرية وحمايتها في ظل تعرض له من أزمات خلال الفترة الأخيرة.