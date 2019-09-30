

ضبط حارس صومعة "مستأجرة" كائنة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون (بمحافظة البحيرة) لحيازته (57،000 طن "أذرة صفراء مستوردة") غير صالحة للإستهلاك الحيوانى لوجود تغيرات فى الخواص الطبيعية لإحتوائها على حشرات وتنبعث منها رائحة كريهة، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع لإنتاج وتعبئة التمور "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية) لحيازته كمية قدرها ( 77،900 طن من مرتجعات التمور وبقايا فرز الأسواق) الغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإعادة تعبئتها داخل عبوات منتج نهائى للمصنع، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، إستعدادًا لطرحها للبيع للجمهور بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.





ضبط مالك معمل ألبان "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته كمية قدرها (2،520) طن "جبن"، غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإعادة تعبئتها داخل عبوات منتج نهائى للمصنع مدون عليها بيانات وهمية لتضليل الأجهزة الرقابية، إستعدادًا لطرحها للبيع للجمهور بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.





هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.



وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:ضبط (830) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-