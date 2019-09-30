هونج كونج المحتجة تستعد للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس الجمهورية الصينية

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أصبحت الأراضي الصينية على أهبة الاستعداد قبل الذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية يوم الثلاثاء، حيث تتوق السلطات إلى تجنب المشاهد التي قد تحرج الحكومة المركزية في بكين.



تجري عملية تنظيف ضخمة بعد تفكيك الطرق والمحلات التجارية والمباني في جميع أنحاء المركز المالي على الجدران، وتحطيم النوافذ في المباني الحكومية، واقتلاع المتظاهرين أجزاء من الأرصفة خلال مظاهرات نهاية الأسبوع.



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وسط ناطحات السحاب المتلألئة، وضع الفقراء في هونغ كونغ جانبًا المصاعب وانضموا إلى الاحتجاجات

تعرضت بعض محطات المترو للتخريب وتناثرت الشوارع بالحطام من حواجز الطرق وبقايا الحرائق المتفحمة.



تم اعتقال اثنين من الناشطين البارزين في مجال الديمقراطية، الممثل جريجوري وونج وفنتوس لاو، لتورطهما في الاحتجاجات يوم الاثنين، وفقًا لممثل الجبهة المدنية لحقوق الإنسان (CHRF)، منظم الاحتجاجات الجماهيرية السابقة.



ولم تؤكد شرطة هونغ كونغ الاعتقالات على الفور.



وقالت CHRF يوم الاثنين إن السلطات رفضت تصريحًا لمسيرة تم التخطيط لها يوم الثلاثاء من فيكتوريا بارك في منطقة كوزواي باي السياحية المزدحمة إلى طريق تشاتر، بجوار المقر الحكومي، بناءً على المخاوف الأمنية.



من المتوقع أن يواصل المتظاهرون المظاهرات في جميع أنحاء هونغ كونغ بغض النظر.



اتخذ زعيم المدينة، كاري لام، محور الاضطرابات، قرارًا في اللحظة الأخيرة للاحتفال بالذكرى السنوية لجمهورية الصين الشعبية في بكين. أرسل الزعيم المحاصر دعوات "يطلب فيها سرور شركتك" في حفل رفع العلم وحفل الاستقبال في هونغ كونغ يوم الثلاثاء.



يشارك الطلاب في مسيرة كجزء من إضراب عشية اليوم الوطني للصين، في حديقة تشاتر في هونغ كونغ، الصين في 30 سبتمبر 2019. (رويترز) سوزانا فيرا

إجراءات أمنية مشددة

تم تشديد الإجراءات الأمنية حول مركز المؤتمرات حيث من المقرر أن يتم الاحتفال، مع إغلاق الطرق وشرطة مكافحة الشغب. يتم التخطيط لسلسلة من الإضرابات يوم الاثنين ومن المقرر تنظيم مظاهرات متعددة يوم الثلاثاء.



ولم يكن من الواضح ما إذا كان قد تم استدعاء لام إلى بكين بسبب تصاعد العنف في نهاية الأسبوع. قالت الحكومة إن ماثيو تشونج كين تشونج، كبير أمناء الإدارة، سيحضرها في حفل الذكرى



شهدت الاضطرابات التي وقعت في نهاية الأسبوع بعضًا من أسوأ أعمال العنف وأكثرها انتشارًا في أكثر من ثلاثة أشهر من المظاهرات المناهضة للحكومة في المركز المالي الآسيوي.



احتفل عطلة نهاية الأسبوع بالذكرى السنوية الخامسة لبدء الاحتجاجات "المظلة" - سلسلة من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2014 والتي فشلت في انتزاع تنازلات من بكين.



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بدأت الاشتباكات الأخيرة بعد ظهر يوم الأحد واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، حيث تجول الآلاف من المتظاهرين الملثمين في الشوارع، مواجهين لشرطة مكافحة الشغب وسط أعمدة من الغاز المسيل للدموع والحرائق المستعرة.



يشعر المحتجون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل زاحف من جانب بكين في شؤون مدينتهم على الرغم من الوعد بالحكم الذاتي عندما انتهى الحكم البريطاني عام 1997.



كان السبب وراء الاحتجاجات هو التشريع المخطط له، والذي تم سحبه الآن، والذي كان من شأنه أن يسمح بإرسال الأشخاص إلى الصين القارية لمحاكمتهم، على الرغم من أن هونغ كونغ لديها قضاء مستقل مستقل يحظى باحترام كبير.



منذ ذلك الحين توسعت الاحتجاجات إلى دعوات للاقتراع العام.



عرض الشرائح (5 صور)

قالت الشرطة إن أحد الضباط أطلق طلقة تحذيرية بعد أن "حاصرتهم وهاجمتهم مجموعة كبيرة من المحتجين العنيفين" يوم الأحد.



في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، كانت جميع محطات المترو MTR في الجزيرة الرئيسية بالمدينة مفتوحة كالمعتاد، ولكن يمكن رؤية الموظفين وهم يقومون بإصلاح الأضرار وإزالة الأنقاض من داخل المحطات وحولها.



كان العمال في أحد متاجر ستاربكس المستهدفة من قبل المتظاهرين يجرفون الزجاج المكسور إلى أكياس القمامة ويقشرون الملصقات المعادية للصين من على الجدران.



تدير محلات مكسيمز في هونج كونج مجموعة مكسيم التي أثارت غضب المتظاهرين بعدما انتقدت آني وو، ابنة المؤسس، الاحتجاجات خلال ظهورها في الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.



كان على العديد من المطاعم والمتاجر أن تغلق أبوابها مرارًا وتكرارًا، حيث تسببت الاحتجاجات في خسائر فادحة في اقتصاد المدينة حيث تواجه الركود الأول منذ عشر سنوات.



اصيب صحفي اندونيسي في عينه برصاصة مطاطية يوم الاحد ونقل الى المستشفى. أكدت القنصلية الإندونيسية في هونغ كونغ إصابة أحد مواطنيها.