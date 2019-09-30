المستشار العسكري للبحيرة يفتتح مدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية العسكرية (صور)

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افتتح العقيد محمد شرف، المستشار العسكري لمحافظة البحيرة، مدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية العسكرية بنظام التأسيس العسكري، بحضور محافظ البحيرة والدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



وأكد المستشار العسكري لمحافظة البحيرة أن الثانوي العسكري يشبه نظام التعليم العام وتشرف عليه وعلى إختباراته وزارة التربية والتعليم ولكن بزيادة بعض المواد مثل التربية العسكرية والتقاليد العسكرية بالإضافة إلى دروس حضارية بجانب منظومة الدراسة المنضبطة.



وفي كلمته أكد محافظ البحيرة على دور المدارس الثانوية العسكرية فى تحقيق الإنضباط والإلتزام العسكري بين صفوف الطلبة وإكتشاف الطلبة الموهوبين في كافة المجالات، بالإضافة إلى دورها في توعيتهم بدور قواتنا المسلحة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ومقدراته ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب بالعمل الجاد والوطنية والسلوك القوى وتنمية روح الولاء والإنتماء وتخريج جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.



وقام الحضور بحضور طابور الصباح وتمام السرايا والكتائب والعرض العسكري لطلبة المدرسة وطابور العرض الرياضي وطابور الإشتباك والفنون القتالية بقواعد الإشتباك المتلاحم بدون سلاح والسلام الوطني الجمهوري، ثم قاموا بتفقد مكتب قائد المدرسة وعدد 2 فصل تعليمي للتربية العسكرية مجهزين بمساعدات التدريب ولوحات تعليمية وبروجيكتور وشاشة عرض.



كما شهدوا من داخل أحد الفصول بالمدرسة فعاليات محاضرة تحت عنوان "الشائعات وتأثيرها على أمن وإستقرار الوطن" تناولت تعريف الإشاعة والعوامل المهيئة لها وأنواعها وآثارها، حيث أكد المحافظ لطلبة المدرسة على ضرورة الإنضباط والإلتزام والإلتفاف حول العلم المصري والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا على أن العسكرية شرف تقوم بغرس المبادئ والقيم، كما وجه الطلبة بضرورة تعاونهم مع المدربين والمعلمين والجد والإجتهاد والحفاظ على اللياقة البدنية وعدم الإنسياق وراء الشائعات والفكر المتطرف.



كما قدم المحافظ تحية شكر وتقدير للواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري للمحافظة لجهودهما المبذولة في تحويل عدد 5 مدارس ثانوية إلى مدارس عسكرية وهى "دمنهور الثانوية العسكرية، دمنهور الثانوية الميكانيكية، حوش عيسى الثانوية العسكرية، النوبارية الثانوية العسكرية، زهور الأمراء الثانوية الفنية العسكرية" كإنجاز غير مسبوق يعزز روح الولاء والإنتماء للوطن وبناء الشخصية.



وأشار إلى أنه من المقرر دخول مدرستين عسكرية هذا العام "عزت النمر الثانوية العسكرية بإيتاي البارود، ناصر الثانوية العسكرية بكوم حمادة" كما أنه من المقرر أن يصل عدد المدارس العسكرية بالمحافظة إلى 22 مدرسة بحلول عام 2020م.



ثم قام الحضور بتفقد منتجات المدرسة الخاصة بالمنتجات الخشبية وأعمال النسيج واللحام وتشكيل المعادن، وذلك بمشاركة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، والدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء أشرف عبد السلام مساعد مدير الأمن، والمهندس مسعود الفقى مدير عام التعليم الفني، والدكتور خالد الصماد مدير إدارة بندر دمنهور.



تجدر الإشارة إلى أن مدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية العسكرية تم إنشاؤها عام 1962م وهى على مساحة 26 ألف متر² وتضم عدد 2656 طالب فى الصفوف الثلاث ويعمل بها عدد 460 معلم ومعلمة ولقد تم توفير الزي العسكري لطلاب المدرسة وتغيير اليافطة الخاصة بها لتكون مدرسة ثانوية عسكرية كثمرة تعاون بين التربية والتعليم والتعليم الفنى وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى.