"إعلام بني سويف" تستضيف مبادرة "عينك في عنينا" لمكافحة مسببات العمي
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:46 م
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احمد فتحي الدسوقي
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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن في جلسته رقم 175 والمنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر الجاري، على استضافة كلية الإعلام مبادرة "عينك في عنينا" التي تنظمها مؤسسة صناع الحياة برعاية مجلس الوزراء وذلك لمكافحة مسببات العمي.
وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن المبادرة سوف تعمل على إجراء كشف طبي مجاني وصرف الأدوية اللازمة وتوزيع نظارات مجانية لسكان قرية تنديل التابعة لمركز ناصر، واجراء جراحات مجانية للحالات المستحقة وذلك لجميع الفئات العمرية، على أن تستضيف كلية الإعلام المبادرة وتنظم كافة إجراءات وآليات التنفيذ.
كما وافق مجلس جامعة بني سويف، في ذات الجلسة، على إنشاء قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن "درجة مشتركة" بالتعاون مع الجامعة اليابانية.
كما وافق المجلس على مقترح كلية علوم ذوي الاحتجاجات الخاصة بشأن إقامة الاحتفالية الثالثة للجامعة باليوم العالمي للعصا البيضاء بالتعاون مع وحدة متحدى الإعاقة في الرابع عشر من أكتوبر المقبل.
ووافق المجلس، على توقيع بروتوكول تعاون علمي بحثي بين كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وبين وكالة الفضاء المصرية، وذلك في إطار التحول الرقمي الذى تتبناه القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، عن فوز مشروع بحثي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة في مجال انتاج خلايا الوقود باستخدام تكنولوجيا النانو والمخلفات البلاستيكية لإنتاج الطاقة المتجددة بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا "نداء لكل علماء مصر" بمبلغ مليون جنيه، بمشاركة احدى شركات تكنولوجيا الطاقة الشمسية وانتاج الوقود.
وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن المشروع يهدف إلي تطوير الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية واحلال المواد الأولية المحلية والمخلفات البلاستيكية لأنتاج خلايا وقود رخيصة الثمن تحل محل المنتج المستورد، وتحويل المخرجات البحثية المتواجدة الى التطبيق، وذلك في إطار الربط بين مجتمع البحث والتطوير من جهة وبين مجتمع الانتاج والخدمات من جهة أخرى.
وأكدت الدكتورة أسماء سيد حمودة، الباحث الرئيسي للمشروع واستاذ الهندسة البيئية المساعد بقسم علوم البيئة والتنمية الصناعية بالكلية، أن حرق المخلفات البلاستيكية يؤثر سلبا على البيئة المحيطة والصحة العامة وأن استغلال تلك المخلفات في إنتاج خلايا الوقود الاقتصادية يحد من التأثير الضار للمخلفات ويعظم الاستفادة منها.
وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن المبادرة سوف تعمل على إجراء كشف طبي مجاني وصرف الأدوية اللازمة وتوزيع نظارات مجانية لسكان قرية تنديل التابعة لمركز ناصر، واجراء جراحات مجانية للحالات المستحقة وذلك لجميع الفئات العمرية، على أن تستضيف كلية الإعلام المبادرة وتنظم كافة إجراءات وآليات التنفيذ.
كما وافق مجلس جامعة بني سويف، في ذات الجلسة، على إنشاء قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن "درجة مشتركة" بالتعاون مع الجامعة اليابانية.
كما وافق المجلس على مقترح كلية علوم ذوي الاحتجاجات الخاصة بشأن إقامة الاحتفالية الثالثة للجامعة باليوم العالمي للعصا البيضاء بالتعاون مع وحدة متحدى الإعاقة في الرابع عشر من أكتوبر المقبل.
ووافق المجلس، على توقيع بروتوكول تعاون علمي بحثي بين كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وبين وكالة الفضاء المصرية، وذلك في إطار التحول الرقمي الذى تتبناه القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، عن فوز مشروع بحثي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة في مجال انتاج خلايا الوقود باستخدام تكنولوجيا النانو والمخلفات البلاستيكية لإنتاج الطاقة المتجددة بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا "نداء لكل علماء مصر" بمبلغ مليون جنيه، بمشاركة احدى شركات تكنولوجيا الطاقة الشمسية وانتاج الوقود.
وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن المشروع يهدف إلي تطوير الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية واحلال المواد الأولية المحلية والمخلفات البلاستيكية لأنتاج خلايا وقود رخيصة الثمن تحل محل المنتج المستورد، وتحويل المخرجات البحثية المتواجدة الى التطبيق، وذلك في إطار الربط بين مجتمع البحث والتطوير من جهة وبين مجتمع الانتاج والخدمات من جهة أخرى.
وأكدت الدكتورة أسماء سيد حمودة، الباحث الرئيسي للمشروع واستاذ الهندسة البيئية المساعد بقسم علوم البيئة والتنمية الصناعية بالكلية، أن حرق المخلفات البلاستيكية يؤثر سلبا على البيئة المحيطة والصحة العامة وأن استغلال تلك المخلفات في إنتاج خلايا الوقود الاقتصادية يحد من التأثير الضار للمخلفات ويعظم الاستفادة منها.
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