رفض كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الإثنين، بأن القضاء التونسي، رفض كافة الطعون المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التونسية.

وفي التفاصيل، رفضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية جميع الطعون في النتائج الأولية من الدور الأول للانتخابات الرئاسية، والمقدمة من قبل 5 مرشحين، وهم كل من سيف الدين مخلوف ويوسف الشاهد وناجي جلول وحاتم وبولبيار وسليم الرياحي.

يذكر أنه من المقرر انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات في 13 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، بعد أن أسفرت الجولة الأولى عن حلول المرشح قيس سعيّد أولاً بـ 18,4 في المئة من الأصوات، أمام منافسه نبيل القروي الذي حصل على 15,58 في المئة من الأصوات.

كما يتوقع إجراء مناظرة بين المرشحين في تشرين الأول/أكتوبر، شرط أن يتمكنا من المشاركة.

وكانت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، وهيئة البث، طلبت من المحكمة السماح للقروي، المسجون بتهم فساد، بالمشاركة لكنها لم تعطِ رداً بعد، على الرغم من أن التلفزيون الرسمي كان أعلن قبل أيام أنه مستعد لتنظيم النقاش في السجن إذا لزم الأمر.

وبدأت المحكمة الإدارية التونسية، النظر في الطعون الستة المقدمة من المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، مؤكدة أنها ستعلن أحكامها في هذه الطعون بعد غد الاثنين.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قوله، اليوم السبت "انطلقت الدوائر الاستئنافية اليوم في جلسات المرافعة فيما يخص الطعون الستة المقدمة في إطار نتائج الانتخابات الرئاسية الأولية".

وأضاف الغابري "جلسات المرافعة علنية يقع فيها الاستماع لأطراف النزاع الانتخابي، وهم من جهة محامو القائمين بالطعن، ومحامو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والأطراف المتداخلة في النزاع".

وتابع المتحدث باسم المحكمة "من المنتظر أن يقع صرف الطعون للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة أقصاها الاثنين 23 سبتمبر"، مؤكدا "إذن يوم الاثنين 23 سبتمبر سيقع التصريح بالأحكام وإعلام الأطراف بها".

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية الأحد الماضي وسط أجواء هادئة بحسب مختلف المراقبين المحليين والدوليين، فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية الثلاثاء، بتأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي لجولة الإعادة.