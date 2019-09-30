رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح أعمال التطوير بالمدرج الكبير بكلية الحقوق (صور)



وفى كلمته أكد الكردى أن كلية الحقوق تعد أحد أعمدة جامعة الإسكندرية التى تقدم الدعم الفنى والاستشاري والقانونى من خلال وضع اللوائح والقوانين التى تعتمدها الجامعة، وأشار إلى النقلة النوعية التى تشهدها الكلية الآن فى التحول لنظام الساعات المعتمدة ببرامج اللغة الإنجليزية والفرنسية والقسم العام الذى يبدأ فى التحول لنظام الساعات المعتمدة بداية من العام الدراسى القادم 20212020.



وأضاف أن جامعة الإسكندرية كان لها السبق فى التحول لنظام الساعات المعتمدة بمرحلة الليسانس والبكالوريوس على مستوى الجامعات المصرية، حيث يتيح هذا النظام للطالب التحرك بسهولة فى المقررات الدراسية خلال فترة دراسته، وأعلن عن تطبيق نظام المقرر الإلكترونى بدلا من الكتاب الورقى بمرحلة البكالوريوس بجميع الكليات، اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى بجميع الكليات، وذلك فى إطار سعى الجامعة المستمر لتطوير نظام المقررات لتتماشى مع نظام الدراسة الحديث.



كما أشار إلى الإنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بجميع كليات الجامعة، وأعلن عن استحداث نظام النبض الإليكترونى للبوابات مما يتيح الطلبة الدخول من اي بوابة من خلال الكارت الذكى والذى يبدأ تفعيله من الشهر القادم.



وعلى هامش الافتتاح دار حوار مفتوح بين رئيس الجامعة والطلاب ناقش خلالها المشاكل التى تواجههم واستمع لاقتراحاتهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة التعليمية.



افتتح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور امين مصطفى عميد كلية الحقوق، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، أعمال التطوير بمدرج الدكتور مصطفى ابو زيد، والذى يعتبر من أكبر المدرجات بمجمع العلوم الإنسانية ويتسع ل 1500 طالب.