مودي سعيد يطرح برومو كليب 'علامات' (فيديو)

طرح المطرب والملحن مودي سعيد، برومو كليب 'علامات' علي موقع 'اليوتيوب' والسوشيال ميديا.

'علامات' من كلمات أحمد علاء الدين وألحان مودي سعيد وتوزيع وميكس وماستر ديدو جيتار أحمد شعبان زووم وإنتاج (Team 94) Abo Elsid ومونتاج أحمد عبد الفتاح وإخراج سامي بساط.

وتعتبر أغنية 'علامات' من ضمن أغاني ألبوم مودي الجديد المقرر إطلاقه مزامنا مع طرح الفيديو كليب، ويضم هذا الألبوم 7 أغنيات مختلفة ومتنوعة من حيث الكلمات و الألحان و الموسيقي العصرية، الرؤية الفنية للألبوم من خلال الشاعر أحمد علاء الدين.

أغاني الألبوم هي:

1- إيه الحلاوة دي

كلمات أحمد علاء الدين و ألحان مودي سعيد و توزيع محمد شفيق.

2- علامات

كلمات أحمد علاء الدين و ألحان موي سعيد و توزيع زووم.

3- ع المزيكا

كلمات أحمد علاء الدين و ألحان و ألحام مودي سعيد و توزيع زووم.

4- حبيتك

كلمات أحمد علاء الدين و ألحان مودي سعيد و توزيع زووم.

5- حبك بيكبر

كلمات عمرو والي و ألحان مودي سعيد و توزيع زووم.

6- كأنك بيت

كلمات عصام شعبان و ألحان مودي سعيد و توزيع مودي منير.

7- يلا نغير جو

كلمات أحمد علاء الدين و ألحان مودي سعيد و توزيع زووم.

يذكر أن مودي سعيد من أشهر الملحنين حيث تعاون مع العديد من المطربين و المطربات في الوطن العربي مثل مصطفي قمر و كريم محسن و هيفاء وهبي و محمد نور.