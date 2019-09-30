عصام خليفة وعمرو سليم فى أمسية بالأوبرا.. الأربعاء المقبل

ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، تعقد فى السابعة مساء الأربعاء 2 أكتوبر على المسرح الصغير أمسية للشاعر الدكتور عصام خليفة، يلقى خلالها نخبة مختارة من اهم واحدث إبداعاته التى تتنوع بين الرومانسية والوطنية ويتخللها فقرات موسيقية للموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وتقدمها الإعلامية علا شوشة.





الجدير بالذكر أن الشاعر عصام خليفة حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلوم الدراسات العليا فى ادارة الموارد البشرية من الجامعة الامريكية بالقاهرة وماجستير ادارة الأعمال من جامعة ويلز بلندن ، نال عدة جوائز فى مجال الشعر ومثّل مصر فى العديد من المؤتمرات كما قدم العديد من الأمسيات الشعرية بالدول العربية والولايات المتحدة و كندا ، صدر له خمسة دواوين هى نامى بظلى ، جواز مرورى الأخضر ، شرقية القسمات ، البنت القصيدة ، فى ساحة التحرير والأرض بالاضافة الى العديد من المؤلفات العلمية باللغتين العربية والانجليزية ، عضو اتحاد كتاب مصر وغرفة تنمية الموارد البشرية المصرية، نشر له العديد من القصائد والمقالات فى عدد من الصحف الأجنبية والعربية ، حصل على المركز الثاني في مسابقة أمير الشعراء التى تعد أكبر مسابقة متخصصة فى العالم العربي خلال دورتها السادسة بأبوظبي عن قصيدته "لا تسأل الجوزاء".

أما عمرو سليم عازف مبدع وموزع موسيقي متفرد، يمتاز باسلوب خاص فى العزف على ألة البيانو، تعاون مع مجموعة متميزة من الفنانين المصريين والعرب ويضم ريبرتواره نخبة من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية.