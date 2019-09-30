ميسي يسابق الزمن للحاق بموقعة إنتر ميلان

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يستضيف نادي برشلونة نظيره إنتر ميلان مساء بعد غد الأربعاء على ملعب كامب نو في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ويتطلع كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية بعدما تعادل كلا منهما في المباراة الأولى بالبطولة.



وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي يسعى بكل قوة للتواجد في مباراة الأربعاء أمام إنتر ميلان.



وكان ميسي قد تعرض للإصابة على مستوى الفخذ في المباراة التي خاضها الفريق الكتالوني أمام فياريال حيث خرج بين شوطي المباراة ولم يشارك أمام خيتافي.



وأضافت التقارير بأن ميسي لم يستبعد من اللعب ضد إنتر مساء الأربعاء، هو يريد أن يشارك في هذه المباراة، بعد ان غاب عن مواجهة نفس الخصم الموسم الماضي بسبب كسر في مرفق اليد تعرض لهذه الإصابة أمام إشبيلية.



وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أسندت إدارة قمة برشلونة وإنتر ميلان مساء الأربعاء المقبل إلى الحكم السلوفيني دامير سكومينا.