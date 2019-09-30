تعرف على ما قاله علاء ولي الدين لشقيقه قبل وافته.. وسر المسك الأحمر الذي طلبه من علاء مرسي

قال المنتج معتز ولى الدين شقيق الفنان الراحل علاء ولى الدين، خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" لما كنت بكلم علاء في رحلته الأخيرة و هو بيصور فيلم "عربى تعريفه" في البرازيل كان بيقولى انا في الجنة هنا وطول الوقت بسبح ربنا.

و أضاف معتز، انه عقب عودته من المطار ذهبنا الى البيت وكان عيد الأضحى وقمنا بذبح الاضحية واصر علاء على توزيع لحوم الاضحية بنفسه، ثم دخل غرفته ليستريح ثم توفاه الله.

علاء مرسى| علاء ولى الدين كان بمثابة أخ كبير لى أنا وهنيدى واشرف عبد الباقى وكان فيه شئ لله

قال الفنان علاء مرسى، إن علاء ولى الدين تحمل المسئولية وهو شاب صغير بعد وفاة والده وكان طول دائما مشغول بوالدته واخواته خالدو معتز.

وأضاف، أن علاء طلب منى وأنا مسافر عمره مسك أحمر، وعندما رجعت وأعطيته له فاخرج لى الكفن وقالي ده للكفن بتاعى.

وتابع علاء مرسى انه من المواقف التي لاتنسى مع علاء ولى الدين اننى كنت امر بضائقة وفوجئت بعلاء يتصل بى على التليفون وقال لى اذهب للبيت توضأ وصلى ركعتين وادعو الله بدعاء معين للفرج، وبالفعل فرجها الله عليا بعدها على طول، علاء كان بيمثل اخ كبير ليا انا وهنيدى واشرف عبد الباقى.

واحد من الناس | علاء ولى الدين كان بيقول أنا مش خريج معهد فنون لكن خريج أكاديمية نور الدمرداش

قال المنتج معتز ولى الدين اخو الفنان الراحل علاء ولى الدين ان علاء كان دائم الذهاب مع الوالد الى الاستوديوهات والمسرح وهذا سر تعلقه بالتمثيل.

وأضاف معتز خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس"، ان علاء تقدم اكثر من مره لمعهد الفنون المسرحيه ولكنه رفض، وعندما رجع للبيت ووالدتى شاهدته زعلان، فاتصلت بالمخرج الكبير نور الدمرداش وطلب منه اختبار علاء في التمثيل ولو منفعش خلاص و بالفعل اعطى له الأستاذ نور العديد من الأدوار، حتى ان علاء كان يقول انا مش خريج معهد فنون لكنى خريج أكاديمية نور الدمرداش.

واحد من الناس | علاء ولى الدين تقمص شخصية والدته الحقيقة في فيلم الناظر صلاح الدين

وأضاف المنتج معتز ولى الدين شقيق الفنان الراحل علاء و لى الدين ان علاء مثل شخصية الوالدة في مسلسل الناظر صلاح الدين ، وانها كان في الحقيقة مشابه جدا للشخصية في الفيلم.

و أضاف معتز ان والدتى طالبته بنصف أجره في الفيلم لانه اقتبس شخصيتها، و شخصية الناظر اللى ادها علاء كان لناظر مدرسة عندنا في محافظة المنيا بنفس التفاصيل و نجح الفيلم نجاح منقطع النظير.

و تابع معتز ان جميع الفنانين كانوا بيسهروا عندنا في المنزل بمصر الجديدة مع والدى الفنان سمير ولى الدين منهم الفنان عادل إمام وسعيد صالح وصلاح السعدنى، و من بعده مع المرحوم علاء هنيدى والسقا واشرف عبد الباقى ومحمد سعد وكريم عبد العزيز.