ميلان يسقط أمام فيورنتينا بهزيمة ثقيلة في الدوري الإيطالي "الكالتشيو".. شاهد الأهداف
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:06 ص
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ميلان يتصدر محرك بحث "جوجل" اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019، بعدما سقط فريق ميلان بهزيمة من العيار الثقيل أمام غريمة فريق فيورنتينا في بطولة الدوري الإيطالي، وهُزم ميلان سان سيرو بثلاثة أهداف ضد هدف وحيد في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو" بالأمس.
أهداف مباراة ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي
سجل اللاعب إيريك بولجار الهدف الأول لفيورنتينا في الدقيقة 14 من المباراة عن طريق ركلة جزاء، بينما ضه زميلة كاستروفيلي الهدف الثاني في الدقية 66 من مباراة ميلان ضد فيورنتينا، بينما سجل النجم فرانك ريبيري الهدف الثالث في الدقيقة 78.
ركلة جزاء وهدف ميلان
وفي الدقيقة 70 من مباراة الميلان ضد فيورنتينا تصدى جيانلويجي دوناروما لركلة جزاء من كييزا في الدقيقة 70 بعدما طُرد ماتيو موساشيو من طرف ميلان في الدقيقة 55 بورقة حمراء مباشرة، وفي الدقيقة 80 سجل رفائيل لياو الهدف الوحيد لفريق ميلان، وانتهت المباراة بنتيجة 3-1 لفيورنتينا.
ترتيب فريق ميلان في الدوري الأيطالي "الكالتشيو"
وبعد ثلاث هزائم متتالية لفريق ميلان، سقط في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليحتل فريق ميلان المركز الـ 16.
ملخص وأهدف مباراة ميلان ضد فيورنتينا
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