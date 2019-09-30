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طاعون الإصابات يغزو برشلونة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:21 ص
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طاعون الإصابات يغزو برشلونة
برشلونة
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علي نبوي
 
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ألقت تقارير صحفية في إسبانيا الضوء على المعاناة التي يعاني منها فريق برشلونة هذا الموسم من كثرة الإصابات التي ضربت الفريق منذ انطلاق الموسم وساهمت في تراجع نتائج الفريق بشكل واضح.


وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية إن نادي برشلونة عانى منذ بداية هذا الموسم من كثرة تعرض للاعبيه للإصابات وغيابهم عن الفريق الكتالوني.


وأضافت الصحيفة أن طاعون الإصابات يغزو برشلونة بشكل غير طبيعي بداية هذا الموسم، فقد ضرب أكثر من ثلث لاعبي الفريق بحيث أصيب ما مجموعه 8 لاعبين، منهم لاعبين اثنين قد انتكسا بعد الشفاء.


وكان برشلونة قد افتقد في آخر مباراة لعبها بالليجا لخدمات كل من ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي وجوردي ألبا بسبب الإصابة التي يعانون منها.
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