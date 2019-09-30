لهذا السبب.. هند صبري وافقت على المشاركة في "نورا تحلم"





يذكر أن الفنانة هند صبري فازت بجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة عن فيلم "حلم نورا"، بمهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة.





فيلم "حلم نورا" من بطولة: هند صبري وحكيم بومسعودي ولطفي العبدلي، ومن إخراج هند بوجمعة.



قصة الفيلم





نورا تحلم" مستوحى من قصة حقيقية، تدور حول شخصية "نورا"، التى تجسدها الفنانة التونسية هند صبرى، وهى سيدة بسيطة سُجن زوجها، و تسبب ذلك فى تعرضها للعديد من المضايقات من المجتمع المحيط بها، بسبب جرائم زوجها،وترك ذلك أثرا واضحا على أطفالها ، و يعرض الفيلم التغيرات الطارئة على نورا عند خروج زوجها من السجن، وعرض الفيلم مؤخراً بمهرجان سان سيباستيان بإسبانيا بحضور هند صبرى وأبطال الفيلم، وحصل على إشادات كبيرة من حضور الفيلم، كما تم عرضه للمرة الأولى فى مهرجان "تورنتو" السينمائى.



يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالة لهذا العام، أقيم يوم 19 سبتمبر الماضى وانتهي في السابع والعشرين من نفس الشهر، وشهد المهرجان حضورا كثيرا من الفنانين والإعلاميين المصريين والعرب.يشار أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالة لهذا العام، أقيم يوم 19 سبتمبر الماضى وانتهي في السابع والعشرين من نفس الشهر، وشهد المهرجان حضورا كثيرا من الفنانين والإعلاميين المصريين والعرب.



يشار أن هند شاركت مؤخرا فى فيلم "الفيل الأزرق 2"، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز ،نيللي كريم، شيرين رضا ، هند صبري ، إياد نصار ،خالد الصاوي، ‏وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد‎.



وتصدر فيلم الفيل الأزرق 2 قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما،فقد حقق إيرادات نحو 99 مليون جنيه في 7 أسابيع عرض وجاء بعده فيلم (أولاد رزق 2) حيث حقق 92 مليون جنيه في 5 أسابيع منذ بداية عرضه في عيد الأضحى الماضي، بينما جاء فيلم أنت حبيبي وبس في ذيل قائمة الإيرادات، فلم تعدى إيراداته 2 مليون و400 ألف جنيه في 5 أسابيع عرض.

كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.



ولدت هند في ولاية قبلي في تونس، وعرفت منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما" موسم الرجال" و"صمت القصور" للمخرجة مفيدة التلاتلي.،ولفتت نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم "مذكرات مراهقة" عام2001 والذي يحكي قصة فتاة مراهقة مصرية من خلال مذكراتها، وهذا الدور هو الذي أعطاها شهرة واسعة في العالم العربي، ومن ثم لمع إسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات في السينما المصرية.



ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها "مواطن ومخبر وحرامي "للمخرج داود عبد السيد وهو الفيلم الذي كررت فيه تقديم المشاهد المثيرة، وهو ما كاد يحصرها لاحقًا في هذه النوعية من الأدوار، لولا تداركها الأمر في أفلام لاحقة ومن بينها الفيلم" عايز حقي"، إزاي البنات تحبك وفيلم "أحلى الأوقات"، نالت عام 2004 جائزة أحسن ممثلة من المركز الكاثوليكي المصري، عن دورها في فيلم" أحلى الأوقات". شاركت في نوفمبر 2007 في مهرجان دمشق السينمائي الدولي كعضوة في لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الطويلة.



وحصلت "هند صبري" على درجة ماجستير في حقوق الملكية الفكرية، و تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف، وفي عام 2019 اختيرت عضوة للجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي العالمي في دورته الـ 76، وهي أول سيدة عربية تنضم للجنة.

وفيلم "