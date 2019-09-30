تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين في مراكز محافظة قنا

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تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين 30-9-2019 في محافظة قنا، حالة من الانخفاض في درجات الحرارة، والتي سجلت فيها الصغرى 24 درجة والكبرى 37 درجة مأوية.



فيما أوضحت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار، وطقس لطيف في الليل.



وأضافت الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال الجمهورية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.



أما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وعن البحر الأحمر تكون حالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



ويتضمن بيان الأرصاد درجات الحرارة اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية، ويشمل أيضًا درجات الحرارة في بعض عواصم الدول الأجنبية.



درجات الحرارة اليوم الإثنين 30-9-2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية



المدينة الصغرى العظمى

القاهرة 21 33

شبين الكوم 22 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 30

الإسكندرية 24 28

بلطيم 22 29

مطروح 22 29

السلوم 21 29

سيوة 19 33

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 33

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 33

العريش 20 30

رفح 20 29

رأس سدر 23 31

نخل 18 32

نويبع 25 32

طابا 21 30

كاترين 15 30

الطور 24 31

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 24 33

بني سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 22 34

سوهاج 22 35

قنا 24 37

الأقصر 24 39

أسوان 25 39

أبو سمبل 24 40

الوادي الجديد 26 39

شلاتين 26 38

أبو رماد 26 37

حلايب 27 36

رأس حدربة 27 35



