تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين في مراكز محافظة قنا
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:06 ص
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تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين 30-9-2019 في محافظة قنا، حالة من الانخفاض في درجات الحرارة، والتي سجلت فيها الصغرى 24 درجة والكبرى 37 درجة مأوية.
فيما أوضحت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار، وطقس لطيف في الليل.
وأضافت الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال الجمهورية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
أما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وعن البحر الأحمر تكون حالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
ويتضمن بيان الأرصاد درجات الحرارة اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية، ويشمل أيضًا درجات الحرارة في بعض عواصم الدول الأجنبية.
درجات الحرارة اليوم الإثنين 30-9-2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية
المدينة الصغرى العظمى
القاهرة 21 33
شبين الكوم 22 33
طنطا 23 32
دمنهور 23 30
الإسكندرية 24 28
بلطيم 22 29
مطروح 22 29
السلوم 21 29
سيوة 19 33
بورسعيد 24 30
دمياط 24 30
الزقازيق 24 33
الإسماعيلية 21 34
السويس 22 33
العريش 20 30
رفح 20 29
رأس سدر 23 31
نخل 18 32
نويبع 25 32
طابا 21 30
كاترين 15 30
الطور 24 31
شرم الشيخ 27 35
الغردقة 25 35
مرسى علم 27 34
الفيوم 24 33
بني سويف 23 33
المنيا 22 34
أسيوط 22 34
سوهاج 22 35
قنا 24 37
الأقصر 24 39
أسوان 25 39
أبو سمبل 24 40
الوادي الجديد 26 39
شلاتين 26 38
أبو رماد 26 37
حلايب 27 36
رأس حدربة 27 35
فيما أوضحت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار، وطقس لطيف في الليل.
وأضافت الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال الجمهورية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
أما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وعن البحر الأحمر تكون حالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
ويتضمن بيان الأرصاد درجات الحرارة اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية، ويشمل أيضًا درجات الحرارة في بعض عواصم الدول الأجنبية.
درجات الحرارة اليوم الإثنين 30-9-2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية
المدينة الصغرى العظمى
القاهرة 21 33
شبين الكوم 22 33
طنطا 23 32
دمنهور 23 30
الإسكندرية 24 28
بلطيم 22 29
مطروح 22 29
السلوم 21 29
سيوة 19 33
بورسعيد 24 30
دمياط 24 30
الزقازيق 24 33
الإسماعيلية 21 34
السويس 22 33
العريش 20 30
رفح 20 29
رأس سدر 23 31
نخل 18 32
نويبع 25 32
طابا 21 30
كاترين 15 30
الطور 24 31
شرم الشيخ 27 35
الغردقة 25 35
مرسى علم 27 34
الفيوم 24 33
بني سويف 23 33
المنيا 22 34
أسيوط 22 34
سوهاج 22 35
قنا 24 37
الأقصر 24 39
أسوان 25 39
أبو سمبل 24 40
الوادي الجديد 26 39
شلاتين 26 38
أبو رماد 26 37
حلايب 27 36
رأس حدربة 27 35
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