إدارة الأثار المستردة تكشف تفاصيل استعادة التابوت "نجم عنخ"



وأشار "عبد الجواد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية ""، اليوم الإثنين، إلى أن القطع الآثرية التي يتم إهدائها للدول الأخرى يمكن استردادها في حال وجود مفاوضات بين مصر وهذه الدول، وفي حالة رغبة هذه الدول في إعادة هذه الآثار إلى مصر، ولكن الآثار المهربة تحتاج إلى جهود أكبر لإعاداتها.



وأكد أن مصر لن تترك أي قطعة آثار تم تهريبها بشكل غير قانوني، وسيتم استردادها، مضيفا أنهم نجحوا في استرداد تاابوت الكاهن المصري "نجم عنخ"، موضحا أنهم بذلوا مجهود قوي حتى يتمكنوا من إعادة التابوت من خلال حكم المحكمة، منوها بأنه سيتم عرض التابوت في متحف الحضارة، ووزير الآثر الدكتور خالد اللعناني سيحدد مكان عرض التابوت بالتشاور مع اللجنة الفنية.





ونوه بأن التابوت كان قد تم عرضه في متحف أمريكي، وكان اللمعرض قد اشتراه بمبلغ 6 مليون دولار من تاجر آثار فرنسي، على أنه قد اشتراه من مصر في 1971، ولكن تم الإثبات للمعرض أن التصريح الذي اشتراه بمقتضاه من تاجر الآثار مزور، وأن المعرض قد تعرض لعملية نصب.



قال الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف على إدارة الأثار المستردة بوزارة الأثار، إن هناك فرق بين الأثار المهداة والأثار المستردة، حيث أنهم يعملون على استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، منوها بأن هناك آثار خرجت من مصر حتى 1983 بشكل قانوني، فضلا عن قيام حكام مصر بإهداء قطع آثرية لحكام الدول.