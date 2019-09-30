الليلة.. عرض الفيلم اللبناني "الشهيد" في سينما الهناجر

تعرض قاعة سينما الهناجر، في ساحة دار الأوبرا، الفيلم اللبناني "الشهيد" للمخرج مازن خالد، في الساعة 7 من مساء اليوم الإثنين، استمرارا لعروض سينما دول البحر المتوسط، التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.

ويعقب عرض الفيلم، ندوة، يديرها الناقد السينمائي الدكتور ياقوت الديب.

فيلم الشهيد، جرى أُنتج بدعم من "مهرجان البندقية السينمائي"، وبلغت كلفته 150 ألف يورو، ونفذه مخرجه اللبناني، مع فريق لبناني في مدة 8 أشهر.

ويحكي الفيلم قصة 4 شبان أصدقاء، جمعهم التهميش، على اختلاف مذاهبهم، فيحاولون الإفلات منه، من خلال فتح صدورهم للبحر، وممارسة رياضة السباحة، والقفز إليه من أعلى الصخور، بارتفاعات مختلفة.

وبعد تعرض أحدهم للغرق، يحاول أصدقاؤه تلقي الصدمة، كل حسب الأحاسيس التي تعتريه عند الفقدان، والتقاليد التي تربى عليها.

ويصد الفيلم، رحلة الحياة والموت التي تستمر يوما واحدا، تحتفل بالجسد، وتكشف عن الضغوط التي تسيّر حياة هؤلاء الشبان، كما تفضح خطوط الصدع التي تقسم مجتمع المدينة.