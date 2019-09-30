الأمير محمد بن سلمان: الهجوم على أرامكو عمل أحمق من إيران

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن هجوم أرامكو ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم، وليس فقط في المملكة العربية السعودية، مضيفا أن الهجوم عمل أحمق، لأنه استهدف 5%من إمدادات العالم.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة سي.بي.إس "إذا لم يتخذ العالم عملا قويا وصارما لردع إيران، سنرى المزيد من التصعيدات التي ستُهدد مصالح العالم".

أكد الأمير محمد بن سلمان، على أنه يتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن هجمات 14 سبتمبر على منشأتين لمعالجة النفط في المملكة كان عمل حرب تقوم به إيران.

لكنه قال إنه يفضل حلا سياسا لأنه "أفضل بكثير من الحل العسكري". وأضاف أن حربا بين المملكة العربية السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

كما حذّر من أن النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران، قائلا: "إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران سنرى مزيداً من التصعيد".

وحول الوضع في اليمن، نوّه ولي العهد إلى أن الحل السياسي سيكون أسهل في هذا البلد إذا أوقفت إيران دعمها للميليشيات الحوثية.

كذلك أوضح الأمير محمد بن سلمان أن جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي مؤلمة جدا، وسيحاسب كل مسؤول عنها، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية.

وقالت السعودية إن 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ استهدفت بقيق، أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم، بينما استهدفت أربعة صواريخ المنشأة في خريص.

ولم تسفر الهجمات عن سقوط أية مصابين في الموقعين على الرغم من أن آلاف العمال والمتعاقدين يعملون ويعيشون في المنطقة.

وتسببت الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر على منشأتي بقيق وخريص، وهما من أكبر معامل معالجة النفط في المملكة، في اشتعال حرائق وإلحاق أضرار جسيمة مما أسفر عن خفض الإنتاج لأكبر مصدر للنفط في العالم إلى النصف بوقف 5.7 مليون برميل يوميا من صادراتها.