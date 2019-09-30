ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 في مصر والعواصم الأجنبية والعربية

أصدرت هيئة الأرصاد بيان عن حالة الطقس اليوم الإثنين 30-9-2019 في جمهورية مصر العربية، وأوضحت الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار، وطقس لطيف في الليل.





وأضافت الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال الجمهورية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.





أما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وعن البحر الأحمر تكون حالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





ويتضمن بيان الأرصاد درجات الحرارة اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، و درجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية، ويشمل أيضًا درجات الحرارة في بعض عواصم الدول الأجنبية.





درجات الحرارة اليوم الإثنين 30-9-2019 في مدن و محافظات جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 21 33 شبين الكوم 22 33 طنطا 23 32 دمنهور 23 30 الإسكندرية 24 28 بلطيم 22 29 مطروح 22 29 السلوم 21 29 سيوة 19 33 بورسعيد 24 30 دمياط 24 30 الزقازيق 24 33 الإسماعيلية 21 34 السويس 22 33 العريش 20 30 رفح 20 29 رأس سدر 23 31 نخل 18 32 نويبع 25 32 طابا 21 30 كاترين 15 30 الطور 24 31 شرم الشيخ 27 35 الغردقة 25 35 مرسى علم 27 34 الفيوم 24 33 بني سويف 23 33 المنيا 22 34 أسيوط 22 34 سوهاج 22 35 قنا 24 37 الأقصر 24 39 أسوان 25 39 أبو سمبل 24 40 الوادي الجديد 26 39 شلاتين 26 38 أبو رماد 26 37 حلايب 27 36 رأس حدربة 27 35





درجات الحرارة اليوم الإثنين 30-9-2019 في بعض مدن وعواصم الدول العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 28 38 المدينة المنورة 29 41 الرياض 27 41 المنامة 30 38 أبوظبي 30 41 الدوحة 30 38 الكويت 26 44 دمشق 14 33 بيروت 24 28 عمان 15 31 القدس 16 27 غزة 20 29 بغداد 24 41 مسقط 29 34 صنعاء 13 24 الخرطوم 26 39 طرابلس 21 28 تونس 19 30 الجزائر 17 27 الرباط 16 31 نواكشوط 25 30





درجات الحرارة اليوم الإثنين 30-9-2019 في بعض عواصم الدول الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 20 28 كوالالمبور 24 31 طوكيو 20 28 أثينا 19 29 روما 16 26 باريس 13 20 مدريد 13 29 برلين 10 16 لندن 14 16 مونتريال 11 16 موسكو 12 14 نيويورك 17 25 واشنطن 18 29



