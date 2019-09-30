ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 في مصر والعواصم الأجنبية والعربية
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:54 ص
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أصدرت هيئة الأرصاد بيان عن حالة الطقس اليوم الإثنين 30-9-2019 في جمهورية مصر العربية، وأوضحت الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار، وطقس لطيف في الليل.
وأضافت الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال الجمهورية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
أما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وعن البحر الأحمر تكون حالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
ويتضمن بيان الأرصاد درجات الحرارة اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية، ويشمل أيضًا درجات الحرارة في بعض عواصم الدول الأجنبية.
درجات الحرارة اليوم الإثنين 30-9-2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|21
|33
|شبين الكوم
|22
|33
|طنطا
|23
|32
|دمنهور
|23
|30
|الإسكندرية
|24
|28
|بلطيم
|22
|29
|مطروح
|22
|29
|السلوم
|21
|29
|سيوة
|19
|33
|بورسعيد
|24
|30
|دمياط
|24
|30
|الزقازيق
|24
|33
|الإسماعيلية
|21
|34
|السويس
|22
|33
|العريش
|20
|30
|رفح
|20
|29
|رأس سدر
|23
|31
|نخل
|18
|32
|نويبع
|25
|32
|طابا
|21
|30
|كاترين
|15
|30
|الطور
|24
|31
|شرم الشيخ
|27
|35
|الغردقة
|25
|35
|مرسى علم
|27
|34
|الفيوم
|24
|33
|بني سويف
|23
|33
|المنيا
|22
|34
|أسيوط
|22
|34
|سوهاج
|22
|35
|قنا
|24
|37
|الأقصر
|24
|39
|أسوان
|25
|39
|أبو سمبل
|24
|40
|الوادي الجديد
|26
|39
|شلاتين
|26
|38
|أبو رماد
|26
|37
|حلايب
|27
|36
|رأس حدربة
|27
|35
درجات الحرارة اليوم الإثنين 30-9-2019 في بعض مدن وعواصم الدول العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|28
|38
|المدينة المنورة
|29
|41
|الرياض
|27
|41
|المنامة
|30
|38
|أبوظبي
|30
|41
|الدوحة
|30
|38
|الكويت
|26
|44
|دمشق
|14
|33
|بيروت
|24
|28
|عمان
|15
|31
|القدس
|16
|27
|غزة
|20
|29
|بغداد
|24
|41
|مسقط
|29
|34
|صنعاء
|13
|24
|الخرطوم
|26
|39
|طرابلس
|21
|28
|تونس
|19
|30
|الجزائر
|17
|27
|الرباط
|16
|31
|نواكشوط
|25
|30
درجات الحرارة اليوم الإثنين 30-9-2019 في بعض عواصم الدول الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|20
|28
|كوالالمبور
|24
|31
|طوكيو
|20
|28
|أثينا
|19
|29
|روما
|16
|26
|باريس
|13
|20
|مدريد
|13
|29
|برلين
|10
|16
|لندن
|14
|16
|مونتريال
|11
|16
|موسكو
|12
|14
|نيويورك
|17
|25
|واشنطن
|18
|29
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في جمهورية مصر العربية وبعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية
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