زيدان يمنع نجم ريال مدريد من التوهج

كان قرار زين الدين زيدان استبعاد خاميس رودريجيز من دربي مدريد إلى أتلتيكو مدريد مفاجأة للكثيرين ، خاصة وأن الكولومبي كان واحداً من أفضل لاعبي المرنيجي في بداية الموسم.





احتل فالفيردي مكانه في التشكيلة الأساسية ، وهو لاعب يتمتع بخصائص دفاعية أكثر منه لاعب ذو موهبة وعقلية هجومية من خاميس القرار لم يكن متوقعًا لعدة أسباب.





الأول هو أن خاميس لم يبدأ ضد أوساسونا في منتصف الأسبوع ، حيث كان يعتقد أنه سيبدأ بعد ذلك في أتليتي مساء السبت.





من الواضح أن هذا لم يكن هو الحال هناك ثناء زيدان المستمر على خاميس، حيث يبذل الفرنسي قصارى جهده لإظهار سعادته بالعمل الشاق الذي حققه صانع الألعاب منذ عودته من قرض مدته سنتان في بايرن ميونيخ.





بدأ جيمس المباريات ضد باريس سان جيرمان وإشبيلية كان أداءهما جيدًا في كلتا المباراتين ، خاصة من الناحية الهجومية لكن زيدان من الواضح أنه لا يعتقد أنه سيتناسب مع تهم دييغو سيموني ، على الرغم من قدرته الواضحة على المضي قدمًا.





لقد كان المحافظون على زيدان هم أكثر من يضر بريال مدريد مساء يوم السبت ، وهذا هو الحال على الأرجح بعد إهاناتهم 7-3 أمام المرينجي في فترة ما قبل الموسم ، ولهذا السبب لم يبدأ خاميس.





يبقى أن نرى ما إذا كان إسقاط خاميس كان حادثًا معزولًا أم لا ، ولكن قد تصبح الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للاعب البالغ من العمر 28 عامًا حيث تعافى لوكا مودريتش من إصابته.





حصل خاميس على الحق في الحصول على دقائق مع نادي ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني ، ودوري أبطال أوروبا ، لكن سيكون عليه أن يأمل في ألا يعيقه زيدان المحافظ في المستقبل.