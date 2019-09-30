المرشحون لقائمة منتخب مصر مع حسام البدري.. 7 أهلي ومثلهم للزمالك

دخل عدد من اللاعبين دائرة اهتمامات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لضمهم لقائمة الفراعنة في معسكر شهر أكتوبر.

وأعلن حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين وينتظر أن تضم قائمة المحليين عددًا كبيرًا من نجوم الأهلي والزمالك

أسماء مرشحة في قائمة منتخب مصر

الأهلي: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ورمضان صبحي

الزمالك: محمد عواد ومصطفى محمد ومحمد عبد الغني وطارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق شيكابالا

بيراميدز: أحمد الشناوي وعبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا ومحمد حمدي وعمر جابر

الإسماعيلي: باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي

المقاولون العرب: طاهر محمد طاهر

قائمة المحترفين في معسكر منتخب مصر

وقرر حسام البدري استدعاء خمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل.

واختار المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي ومحمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي وأحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي.

واستبعد مدرب المنتخب عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني وأحمد المحمدي قائد المنتخب وظهير أستون فيلا وعلي غزال لاعب فييرينسي البرتغالي السابق.

ملخص تصريحات حسام البدري في مؤتمره الصحفي الأول

وجه حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر رسائل عديدة خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام بعد اختياره خلفًا لخافيير أجيري.

الجهاز المعاون تم اختياره بناءً على الكفاءة

العدل هو أساس اختيار اللاعبين في المرحلة الجديدة

العمل على حل أزمات محمد صلاح والتواصل معه باستمرار

استبعاد أحمد المحمدي لأنني أيد تجربة عناصر أخرى

المنتخب يعاني من أزمة خط الهجوم وإصابة مروان محسن مؤثرة

قائد منتخب مصر سأختياره بناءً على المصلحة العامة لكن لا قرار فيه حاليًا

متابعة الدوري المصري باستمرار وهناك احتمالات لضم محمود كهربا

أتابع كل المستبعدين في الفترة الماضية وباب المنتخب مفتوح

أرفض مواجهة المنتخبات الأوروبية وأفضل بتسوانا

لدينا عرض لمواجهة الأرجنتين وديًا

أسعى للسير على خطى الجوهري وحسن شحاتة وسأزور المعلم

كنت أحلم بتدريب منتخب مصر عندما أمر في شارع الجبلاية